Likwidacja gigantycznego laboratorium w Wielkopolsce. Spektakularna akcja służb

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Dwie osoby zostały zatrzymane po zlikwidowaniu narkotykowego laboratorium w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. To efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy z kilku województw. Policjanci zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości 14,5 miliona złotych.

W powiecie grodziskim w Wielkopolsce policja zlikwidowała laboratorium narkotykowe. Fot. KWP w Poznaniu

W powiecie grodziskim w Wielkopolsce policja zlikwidowała laboratorium narkotykowe. Fot. KWP w Poznaniu / materiały prasowe

Kom. Przemysław Ratajczyk z zespołu prasowego dolnośląskiej policji poinformował, że likwidacja laboratorium i zatrzymanie podejrzanych to efekt kilkumiesięcznych działań funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu. Dolnośląscy policjanci współpracowali m.in. z funkcjonariuszami z Grodziska Wielkopolskiego, Rakoniewic i Poznania.

Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę odpowiedzialnego za wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci 3-CMC, znanej jako klofedron. Chwilę później w ręce funkcjonariuszy trafiła kolejna osoba mająca związek z tym przestępczym procederem – opisał Ratajczyk.

Funkcjonariusze odkryli profesjonalnie wyposażoną linię produkcyjną przeznaczoną do wielkoskalowego wytwarzania narkotyków. Zabezpieczono przynajmniej 250 litrów klofedronu w postaci płynnej i częściowo skrystalizowanej, a także prekursory chemiczne służące do produkcji syntetycznych narkotyków.

Wartość detaliczna zabezpieczonych narkotyków na czarnym rynku została oszacowana na blisko 14,5 mln zł – zaznaczył Ratajczyk.

Zatrzymanym w tej sprawie przedstawiono zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanych na trzy miesiące. Grozi im do 20 lat więzienia.

Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze chcą ustalić wszystkie osoby uczestniczące w przestępczym procederze.