Do 15 stycznia studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Ma to pomóc zaoszczędzić wydatki na energię w 2023 roku. Uczelnia jako jednostka finansów publicznych musi obniżyć koszty o co najmniej 10 procent.

/ Shutterstock

Decyzją władz UWM zdalnym nauczaniem objęto zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów wyższych, studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych. Do 15 stycznia przez Internet prowadzone będą też kursy dokształcające i szkolenia.

Jako jednostka finansów publicznych zostaliśmy ustawowo zobowiązani do obniżenia zużycia energii o co najmniej 10% do końca 2023 roku. Doszliśmy do wniosku, że przejście na dwutygodniowy tryb kształcenia zdalnego może nam pomóc w osiągnięciu tego wskaźnika - mówi prof. Paweł Wysocki, prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Nie dotyczy to jednak wszystkich kierunków. Wyjątkiem są kierunki: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwa medyczne.

Specyfika zajęć na tych kierunkach jest taka, że po pierwsze trudno byłoby je odrobić, bo są one realizowane w małych grupach. Często są to zajęcia o charakterze klinicznym, realizowane najczęściej poza kampusem uniwersyteckim. Tu przejście w tryb zdalny dałoby niewielkie oszczędności, a spowodowałoby duże zamieszanie podczas realizacji zajęć - dodaje prorektor.

A co na to studenci? To dobry pomysł, bo będzie można trochę więcej w domu posiedzieć po świętach. Pandemia nauczyła zarówno studentów, jak i wykładowców jak współpracować przez Internet, więc nie jest to już problem - mówi jeden ze studentów 3. roku budownictwa.