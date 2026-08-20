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Ukarany za nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (14:26)

W sprawie nielegalnych lotów dronem przy lotnisku w Pyrzowicach w woj. śląskim zatrzymano mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna przyznał się do winy. Został ukarany grzywną - zgodził się ją zapłacić.

Ukarany za nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach
Dron /Shutterstock

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej został ukarany grzywną za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego.

Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, który mu zabrano. To dron i aparatura sterująca oraz telefon komórkowy. 

Mężczyznę zatrzymano 3 tygodnie temu. Stało się to w pobliżu specjalnej platformy, z której można obserwować lądujące i startujące samoloty z lotniska Katowice-Pyrzowice. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeniu lotniska. 

Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.


Źródło: RMF FM
Tagi: drony Lotnisko Katowice-Pyrzowice
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