Ukarany za nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej został ukarany grzywną za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego.
Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, który mu zabrano. To dron i aparatura sterująca oraz telefon komórkowy.
Mężczyznę zatrzymano 3 tygodnie temu. Stało się to w pobliżu specjalnej platformy, z której można obserwować lądujące i startujące samoloty z lotniska Katowice-Pyrzowice. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeniu lotniska.
Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.