Ukarany za nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach

RMF24

W sprawie nielegalnych lotów dronem przy lotnisku w Pyrzowicach w woj. śląskim zatrzymano mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna przyznał się do winy. Został ukarany grzywną - zgodził się ją zapłacić.

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej został ukarany grzywną za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego.

Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, który mu zabrano. To dron i aparatura sterująca oraz telefon komórkowy.

Mężczyznę zatrzymano 3 tygodnie temu. Stało się to w pobliżu specjalnej platformy, z której można obserwować lądujące i startujące samoloty z lotniska Katowice-Pyrzowice. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeniu lotniska.

Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.