Tam nie popływasz. Ponad 60 kąpielisk z czerwoną flagą

RMF24

Na 66 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązywał zakaz kąpieli w poniedziałkowe południe. To konsekwencja m.in. wysokich fal, silnego wiatru, prądów wstecznych i wyładowań atmosferycznych.

Ponad 60 nadbałtyckich kąpielisk zamkniętych

Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązywał na 51 kąpieliskach. Zamknięte były m.in. kąpieliska w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Sarbinowie, Dąbkach oraz część kąpielisk w Darłówku.

W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązywał na 15 kąpieliskach. Zakaz obowiązywał m.in. na kąpieliskach w Ustce, Poddąbiu i Rowach.

Na trzech kąpieliskach w Gdańsku-Brzeźnie oraz po jednym w Sztutowie i Kątach Rybackich wywieszono czerwone flagi z powodu wyładowań atmosferycznych.

Bezpieczeństwo nad wodą to podstawa

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.