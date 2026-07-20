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Tam nie popływasz. Ponad 60 kąpielisk z czerwoną flagą

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (13:20)

Na 66 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązywał zakaz kąpieli w poniedziałkowe południe. To konsekwencja m.in. wysokich fal, silnego wiatru, prądów wstecznych i wyładowań atmosferycznych.

Tam nie popływasz. Ponad 60 kąpielisk z czerwoną flagą
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Piotr Matusewicz /East News
  • W poniedziałek w południe na 66 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązywał zakaz kąpieli z powodu niekorzystnych warunków.
  • Sytuacja na kąpieliskach jest dynamiczna, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić aktualne oznakowanie i stosować się do poleceń ratowników.
  • Bieżące informacje dostępne są w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
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Ponad 60 nadbałtyckich kąpielisk zamkniętych

Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązywał na 51 kąpieliskach. Zamknięte były m.in. kąpieliska w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Sarbinowie, Dąbkach oraz część kąpielisk w Darłówku.

W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązywał na 15 kąpieliskach. Zakaz obowiązywał m.in. na kąpieliskach w Ustce, Poddąbiu i Rowach.

Na trzech kąpieliskach w Gdańsku-Brzeźnie oraz po jednym w Sztutowie i Kątach Rybackich wywieszono czerwone flagi z powodu wyładowań atmosferycznych.

Bezpieczeństwo nad wodą to podstawa

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Bałtyk

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