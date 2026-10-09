RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Poważny wypadek na A1. Ciężarówka spadła z nasypu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 października (10:28)

Na autostradzie A1 w miesjcowości Sanowo w gminie Stolno w województwie kujawsko-pomorskim doszło do poważnego wypadku. W rejonie 104. kilometra trasy samochód ciężarowy marki Volvo zjechał z drogi i spadł z nasypu. Kierowca z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Poważny wypadek na A1. Ciężarówka spadła z nasypu
Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie /Straż pożarna

W nocy z czwartku na piątek na A1 pojazd ciężarowy marki Volvo zjechał z drogi i spadł z nasypu. Do wypadku doszło w miejscowości Sarnowo w gminie Stolno. 

Gdy służby ratunkowe dotarły na miesjce, zastały uszkodzony zestaw pojazdów leżący poza pasem autostrady. Ciężarówka przewoziła artykuły spożywcze.

Kierowca zdołał opuścić kabinę samodzielnie jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Zespoły Ratownictwa Medycznego udzieliły mu natychmiastowej pomocy na miejscu. Mężczyzna z licznymi obrażeniami głowy, złamanymi żebrami oraz podejrzeniem urazu kręgosłupa trafiłdo szpitala.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek A1

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: