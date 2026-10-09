Poważny wypadek na A1. Ciężarówka spadła z nasypu

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Na autostradzie A1 w miesjcowości Sanowo w gminie Stolno w województwie kujawsko-pomorskim doszło do poważnego wypadku. W rejonie 104. kilometra trasy samochód ciężarowy marki Volvo zjechał z drogi i spadł z nasypu. Kierowca z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

W nocy z czwartku na piątek na A1 pojazd ciężarowy marki Volvo zjechał z drogi i spadł z nasypu. Do wypadku doszło w miejscowości Sarnowo w gminie Stolno.

Gdy służby ratunkowe dotarły na miesjce, zastały uszkodzony zestaw pojazdów leżący poza pasem autostrady. Ciężarówka przewoziła artykuły spożywcze.

Kierowca zdołał opuścić kabinę samodzielnie jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Zespoły Ratownictwa Medycznego udzieliły mu natychmiastowej pomocy na miejscu. Mężczyzna z licznymi obrażeniami głowy, złamanymi żebrami oraz podejrzeniem urazu kręgosłupa trafiłdo szpitala.

Fot. KP PSP w Chełmnie / Straż pożarna

Fot. KP PSP w Chełmnie / Straż pożarna