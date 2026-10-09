Poważny wypadek na A1. Ciężarówka spadła z nasypu

W nocy z czwartku na piątek na A1 pojazd ciężarowy marki Volvo zjechał z drogi i spadł z nasypu. Do wypadku doszło w miejscowości Sarnowo w gminie Stolno.
Gdy służby ratunkowe dotarły na miesjce, zastały uszkodzony zestaw pojazdów leżący poza pasem autostrady. Ciężarówka przewoziła artykuły spożywcze.
Kierowca zdołał opuścić kabinę samodzielnie jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Zespoły Ratownictwa Medycznego udzieliły mu natychmiastowej pomocy na miejscu. Mężczyzna z licznymi obrażeniami głowy, złamanymi żebrami oraz podejrzeniem urazu kręgosłupa trafiłdo szpitala.