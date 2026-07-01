RMF24

Około 350 zgłoszeń odebrali śląscy strażacy w związku z burzami i ulewami, które przechodzą nad regionem. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać ścianę deszczu, powalone drzewa i zalane drogi.

Najwięcej interwencji jest obecnie w rejonie Chorzowa, Rudy Śląskiej, Mikołowa – relacjonuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Zgłoszenia dotyczą głównie zalanych piwnic, połamanych konarów drzew.

Na Śląsku Cieszyńskim doszło do gradobicia.

W Żywcu wiatr zerwał część dachu na jednym z budynków. Na szczęście nikt nie został ranny.

Policja z Wodzisławia Śląskiego informuje, że ulica Wyzwolenia w Marklowicach została zalana po opadach deszczu i jest nieprzejezdna. „Apelujemy do kierowców o wybór alternatywnej trasy oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu” - podkreślili funkcjonariusze.