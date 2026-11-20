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Niemiecka policja siłą wdarła się do azylu w miejscowości Bremerhaven, żeby deportować do Polski mieszkającą w nim od kilku miesięcy Kurdyjkę z Syrii. 62-letnia kobieta dotarła do Niemiec z naszego kraju. Funkcjonariusze wyważyli drzwi łomem, ale akcja i tak zakończyła się fiaskiem.

O zdarzeniu, do którego doszło w środę, pisze między innymi gazeta „Die Welt”. Policjanci w towarzystwie przedstawicieli urzędu do spraw cudzoziemców pojawili się przed budynkiem ewangelicko-luterańskiej parafii św. Jana w Bremerhaven nad ranem. Celem była deportacja 62-letniej Kurdyjki z Syrii, która od sierpnia przebywała w tamtejszym azylu kościelnym.

Funkcjonariusze, według relacji pastora Sebastiana Rittera, siłą otworzyli drzwi do budynku. Wyważyli je łomem, mimo że na miejscu był ślusarz, a on sam przebywał w sąsiednim budynku.

Jednak mimo użycia siły, kobieta nie została zatrzymana. Przedstawiciele władz nie zdołali jej odnaleźć, ponieważ nie było jej w pokoju, choć, jak zapewnia pastor, przebywała na terenie parafii.

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Niemcy chcieli deportować Syryjkę do Polski

Syryjka, której dwoje dzieci z wnukami mieszka w Niemczech, a kolejny syn w Polsce, przyjechała do Unii Europejskiej przez Polskę na wizie turystycznej. Z naszego kraju udała się do Niemiec. Tam została skierowana do ośrodka dla uchodźców w Nadrenii Północnej-Westfalii w gminie Coesfeld, potem zamieszkała w azylu kościelnym.

Kobieta nie ma już krewnych w Syrii i – jak wyjaśnia pastor Ritter – chciała przeczekać w azylu wymagany okres, by móc wszcząć procedurę azylową w Niemczech.

Krytykuje on działania urzędu ds. cudzoziemców i sposób przeprowadzenia interwencji. Według jego relacji szef urzędu w Coesfeld wielokrotnie próbował wywierać na niego presję, by nakłonił kobietę do dobrowolnego opuszczenia Niemiec.

Rzecznik powiatu Coesfeld tłumaczy natomiast, że zgodnie z prawem unijnym to państwo, które wydało wizę, odpowiada za rozpatrzenie wniosku azylowego. Kobieta odmawia jednak dobrowolnego wyjazdu do Polski, w związku z czym – jak tłumaczą władze – „należało wdrożyć środki prowadzące do zakończenia jej pobytu”. Nakaz przeszukania azylu wydał sąd w Bremie. Rzecznik powiatu poinformował, że kobieta jest nadal poszukiwana.