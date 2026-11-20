RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Osoby uprawnione do pobierania tzw. renty wdowiej od 1 stycznia 2027 roku będą dostawały nie 15 proc., ale 25 proc. drugiego świadczenia. Nie oznacza to jednej, jednakowej kwoty dla wszystkich. Ostateczna wysokość wypłaty będzie zależała od wysokości własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Renta wdowia to możliwość połączenia dwóch świadczeń: własnego – na przykład emerytury – oraz renty rodzinnej. Od 2027 roku uprawniony będzie mógł otrzymać:

100 proc. własnego świadczenia i 25 proc. renty rodzinnej albo

albo 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnego świadczenia.

Korzystniejszy jest co do zasady wariant, w którym w całości wypłacane jest wyższe świadczenie, a 25 proc. dotyczy niższego. Ostateczny wybór należy jednak do świadczeniobiorcy.

Jak obliczyć kwotę?

Jeżeli własna emerytura wynosi 3 tys. zł, a renta rodzinna 2 tys. zł, od stycznia 2027 roku wypłata wyniesie:

3 tys. zł + 25 proc. z 2 tys. zł, czyli 500 zł. Łącznie: 3,5 tys. zł miesięcznie.

Dla porównania, do końca 2026 roku w tym przykładzie druga część świadczenia wynosi 15 proc., czyli 300 zł. Od 2027 roku miesięczna wypłata wzrośnie więc o 200 zł.

Jest limit renty wdowiej

Łączna kwota świadczeń wypłacanych w zbiegu nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury. Według informacji KRUS obecny limit wynosi 5935,47 zł miesięcznie i od 1 stycznia 2027 roku nie wzrośnie.

Jeżeli suma pełnego świadczenia i 25 proc. drugiego przekroczy tę granicę, instytucja wypłacająca świadczenie pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia. Limit obejmuje również określone świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne.

Trzeba pamiętać, że najniższa emerytura jest co roku waloryzowana w marcu. Dlatego limit obowiązujący po marcowej waloryzacji w 2027 roku będzie zależał od ogłoszonych wówczas wskaźników. Dziś nie można rzetelnie podać jego ostatecznej kwoty na cały 2027 rok.

Kto skorzysta?

Zgodnie z informacją ZUS, aby otrzymać połączone świadczenia, trzeba m.in.:

mieć co najmniej 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna ;

lub ; pozostawać ze zmarłym małżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci;

nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę albo 60 lat przez mężczyznę;

nie pozostawać obecnie w kolejnym małżeństwie.

W przypadku osób już pobierających rentę wdowią podwyższenie udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. ma zostać wykonane automatycznie.

W połowie sierpnia ZUS informował, że w czerwcu 2026 r. świadczenia w ramach renty wdowiej pobierało 993,4 tys. osób.