100 pojemników wypełnionych cieczą. Gang narkotykowy rozbity

RMF24

Policjanci Centralnego Biura Śledczego oraz funkcjonariusze z Bydgoszczy rozbili jedną z największych fabryk syntetycznych narkotyków w regionie. W powiecie włocławskim przejęto substancje warte co najmniej 35 milionów złotych i zatrzymano cztery osoby podejrzane o produkcję niebezpiecznego "kryształu".

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję w dwóch miejscowościach powiatu włocławskiego.

Zatrzymano cztery osoby podejrzane o produkcję i dystrybucję syntetycznych narkotyków na dużą skalę.

Fabryka „kryształu” zlikwidowana

Podczas przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych policjanci natrafili na profesjonalnie wyposażone laboratorium. W środku znajdowało się ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą, co w sumie dawało aż 2 tysiące litrów płynnego 3 CMC, znanego jako klofedron lub „kryształ”. Z tej ilości chemicy mogli wyprodukować około 800 kilogramów gotowego narkotyku.

Ogromna wartość przejętych narkotyków

Wartość przejętych substancji szacowana jest na co najmniej 35 milionów złotych. Jak podkreślają śledczy, to jedna z największych tego typu realizacji w regionie.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty wytwarzania narkotyków na dużą skalę. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Za produkcję i handel narkotykami na tak dużą skalę grozi im nawet do 20 lat więzienia.