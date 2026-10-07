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100 pojemników wypełnionych cieczą. Gang narkotykowy rozbity

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 października (12:14)

Policjanci Centralnego Biura Śledczego oraz funkcjonariusze z Bydgoszczy rozbili jedną z największych fabryk syntetycznych narkotyków w regionie. W powiecie włocławskim przejęto substancje warte co najmniej 35 milionów złotych i zatrzymano cztery osoby podejrzane o produkcję niebezpiecznego "kryształu".

100 pojemników wypełnionych cieczą. Gang narkotykowy rozbity
Fot. CBŚP /materiały udostępnione

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję w dwóch miejscowościach powiatu włocławskiego. 

Zatrzymano cztery osoby podejrzane o produkcję i dystrybucję syntetycznych narkotyków na dużą skalę.

Fabryka „kryształu” zlikwidowana

Podczas przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych policjanci natrafili na profesjonalnie wyposażone laboratorium. W środku znajdowało się ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą, co w sumie dawało aż 2 tysiące litrów płynnego 3 CMC, znanego jako klofedron lub „kryształ”. Z tej ilości chemicy mogli wyprodukować około 800 kilogramów gotowego narkotyku.

Ogromna wartość przejętych narkotyków

Wartość przejętych substancji szacowana jest na co najmniej 35 milionów złotych. Jak podkreślają śledczy, to jedna z największych tego typu realizacji w regionie. 

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty wytwarzania narkotyków na dużą skalę. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Za produkcję i handel narkotykami na tak dużą skalę grozi im nawet do 20 lat więzienia. 

 

 


Źródło: RMF24
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