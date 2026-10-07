100 pojemników wypełnionych cieczą. Gang narkotykowy rozbity

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję w dwóch miejscowościach powiatu włocławskiego.
Zatrzymano cztery osoby podejrzane o produkcję i dystrybucję syntetycznych narkotyków na dużą skalę.
Fabryka „kryształu” zlikwidowana
Podczas przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych policjanci natrafili na profesjonalnie wyposażone laboratorium. W środku znajdowało się ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą, co w sumie dawało aż 2 tysiące litrów płynnego 3 CMC, znanego jako klofedron lub „kryształ”. Z tej ilości chemicy mogli wyprodukować około 800 kilogramów gotowego narkotyku.
Ogromna wartość przejętych narkotyków
Wartość przejętych substancji szacowana jest na co najmniej 35 milionów złotych. Jak podkreślają śledczy, to jedna z największych tego typu realizacji w regionie.
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty wytwarzania narkotyków na dużą skalę. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Za produkcję i handel narkotykami na tak dużą skalę grozi im nawet do 20 lat więzienia.