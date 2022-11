Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował w środę, że na przełomie tego i następnego tygodnia poinformuje rodziny ofiar eksplozji w Przewodowie o wsparciu przyznanym przez premiera Mateusza Morawieckiego. Procedury w tej sprawie zostały zakończone.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Wojewoda lubelski podczas konferencji prasowej w środę poinformował o wsparciu przyznanym rodzinom dwóch ofiar eksplozji w Przewodowie przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Procedury zostały zakończone. Na przełomie tego i następnego tygodnia stosowne informacje zostaną przekazane osobiście przeze mnie w imieniu pana premiera rodzinom ofiar – powiedział wojewoda zastrzegając, że informacji na temat rodzajów pomocy i wielkości środków nie będzie przekazywał, żeby zapewnić prywatność rodzinom.

Jak poinformował, prace nad wsparciem rodzin trwają także na poziomie ZUS. Po tragedii rodzinom ofiar udzielono pomocy psychologicznej i zasiłki celowe w wysokości po 20 tys. zł.

W weekend służby zakończyły prace na miejscu eksplozji w Przewodowie, w której zginęli: 59-letni traktorzysta Bogdan C. i 60-letni kierownik magazynu Bogusław W. Pogrzeb obu ofiar odbył się w weekend na miejscowym cmentarzu.

Do wybuchu we wsi Przewodów w woj. lubelskim, leżącej blisko granicy polsko-ukraińskiej, doszło we wtorek, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni zbóż w Przewodowie spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.