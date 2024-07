Za dwa tygodnie stadnina Koni Janów Podlaski stanie się areną najważniejszego w Polsce wydarzenia poświęconego koniom czystej krwi arabskiej - Dni Konia Arabskiego. W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia od 1 do 8 sierpnia wstęp na teren stadniny będzie niemożliwy.

​Dni Konia Arabskiego 2024 Materiały prasowe

Dni Konia Arabskiego odbędą się w dniach od 9 do 12 sierpnia 2024 roku. To wyjątkowe święto, które co roku przyciąga wielbicieli i hodowców tych szlachetnych zwierząt z całego świata. Organizatorzy imprezy w tym roku zapowiadają powrót do pełnego, pięciodniowego programu pełnego atrakcji.

Z racji przygotowań do wydarzenia, w dniach od 1 do 8 sierpnia 2024 r., wstęp na teren Stadniny Koni Janów Podlaski będzie niemożliwy. Tymczasowe zawieszenie dotyczyć będzie również oferowanych przez stadninę usług turystycznych.

Ubiegłoroczny Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim / Karol Zienkiewicz / PAP

Dni Konia Arabskiego to nie tylko okazja do podziwiania urody i gracji koni arabskich, ale również moment, w którym polska hodowla tych zwierząt prezentuje się na światowym poziomie. W programie wydarzenia znajdzie się 46. Narodowy Pokaz Koni Arabskich, słynna na całym świecie aukcja Pride of Poland, Summer Sale oraz Parady Hodowlane. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na własne oczy, jak polska hodowla koni arabskich wpisuje się w światowe trendy i podtrzymuje tradycje trwające niemalże sześć wieków.

W niedzielę, 11 sierpnia, wielką atrakcją będzie 55. Aukcja Pride of Poland, która rozpocznie się o godzinie 17:00.

Instagram Post

Instagram Post