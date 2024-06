W dniach 9-13 sierpnia br. radio RMF FM zaprasza do stadnin koni Janów Podlaski i Michałów na Dni Konia Arabskiego, na które złożą się: zawody sportowe, Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej, aukcje Pride of Poland i Summer Sale oraz parady hodowlane w obu państwowych stadninach.

Koń Barok, fot. Stuart Vesty / Materiały prasowe

Koniec znaków zapytania

Tegoroczny 46. Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej odbędzie się w weekend 9-11 sierpnia br. w Janowie Podlaskim. Wyłoni Czempionów i Czempionki Polski, czyli najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Charakterystycznie ,"rzeźbione" głowy, łabędzie szyje oraz dynamiczny kłus z efektowną fazą zawieszenia konia w powietrzu zawsze zapierają dech w piersiach nie tylko miłośników koni arabskich.

​Dni Konia Arabskiego 2024 Materiały prasowe

Konie rywalizują w klasach podzielonych ze względu na płeć i wiek. Ich oceny dokona międzynarodowy panel sędziowski, tradycyjnie przyznając punkty za pięć cech: typ, głowę z szyją, kłodę (tułów), nogi i ruch. Trzy najwyżej ocenione konie w każdej klasie zakwalifikują się do finałów, tzw. czempionatów, podczas których sędziowie wybiorą Czempiona, Wiceczempiona i II Wiceczempiona oraz czwartego i piątego finalistę (tzw. Top Five). Czempioni wskazywani są w sześciu kategoriach: Ogiery i Klacze Roczne, Ogiery i Klacze Młodsze oraz Ogiery i Klacze Starsze. Równie emocjonujący jest wybór Najlepszego Konia Pokazu ("Best in Show"), który wyłoniony będzie spośród sześciu Czempionów.

Pokaz Narodowy jest niezwykłym widowiskiem, przyciągającym publiczność zarówno na placu w Janowie Podlaskim, jak również przed ekranami na całym świecie. Dla hodowców i właścicieli koni arabskich pokaz ma również bardzo ważny aspekt hodowlany. Noty przyznane przez niezależnych sędziów za poszczególne cechy stanowią merytoryczną ocenę każdego wystawianego konia, ale też przekładają się na ocenę ich ojców, zwłaszcza w przypadku klas młodszych. Klasy te są liczniejsze od klas starszych i zazwyczaj prezentowanych jest kilka synów i córek tego samego ogiera. Możliwość obejrzenia kilku sztuk potomstwa danego reproduktora razem oraz zapoznania się z ich oceną dokonaną przez międzynarodowych ekspertów pozwala hodowcom na podjęcie decyzji co do użycia danego ogiera we własnej hodowli.

W sierpniu Pride of Poland i Narodowy Pokaz Koni Arabskich / Stuart Vesty / Materiały prasowe

Niezwykle ważnym akcentem kończącym Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi są Nagrody Specjalne dla Najpiękniejszej Klaczy Pokazu, dla Najpiękniejszej Głowy Pokazu, za Najlepszy Ruch, dla Najlepszego Konia Wyścigowego oraz dwie nagrody przechodnie im. Izabelli Pawelec-Zawadzkiej dla Młodzieżowego Czempiona Polski, jak również Nagroda WAHO (Światowej Organizacji Konia Arabskiego) dla wybitnego przedstawiciela rasy arabskiej polskiej hodowli. Powyższe sukcesy nie byłyby jednak możliwe bez osób, których zaangażowanie, pasja i ciężka praca pozwalają nam przeżywać tak emocjonujące chwile. To im wręczane są nagrody dla Najlepszego Prezentera Pokazu, Najlepszego Trenera Pokazu oraz Najlepszego Hodowcy. To wszystko przed nami w Janowie Podlaskim.

Koń arabski, czyli polska duma

Koniec 46. Narodowego Pokazu Koni Czystej Krwi Arabskiej to bynajmniej nie koniec emocji. Stanowi on preludium do następującej po nim aukcji Pride of Poland, która odbędzie się 11 sierpnia. W tym roku będzie to jej 55. edycja - szmaragdowa. Do pierwszej z janowskich aukcji doszło w 1970 roku i jest to najdłużej trwające wydarzenie tego typu na świecie. Goście, którym nie uda się wylicytować wymarzonego konia w niedzielę, mają szansę dokonać zakupu następnego dnia podczas aukcji Summer Sale (12 sierpnia). Oferta obejmuje wiele młodych koni, niejednokrotnie bliskich krewnych najznamienitszych gwiazd polskiej hodowli. To właśnie na Summer Sale można znaleźć diamenty czekające na szlify nowych właścicieli, którzy przeobrażą je w prawdziwe brylanty swoich hodowli.

Klacz Zigi Zana, fot. Stuart Vesty / Materiały prasowe

Po obfitujących w emocje dniach spędzonych na kibicowaniu uczestnikom 46. Narodowego Pokazu Koni Czystej Krwi Arabskiej, jak i koniom z ofert Pride of Poland i Summer Sale, organizatorzy zapewniają "wyciszenie" podczas parad hodowlanych w obu stadninach-gospodarzach Dni Konia Arabskiego (12- 13 sierpnia). Klacze wraz z przychówkiem prezentowane są w kameralnej atmosferze stadnin, a goście, spacerując po stajniach, mogą z bliska poznać nowe pokolenia polskich arabów. Stadniny Koni Janów Podlaski i Michałów to dwie z 31 spółek strategicznych, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

RMF FM razem z KOWR-em zaprasza na "Bitwę Regionów"

/ Materiały prasowe

W sobotę 10 sierpnia 2024 w Stadninie Koni Janów Podlaski wydarzeniem towarzyszącym będzie półfinał "Bitwy Regionów" województwa lubelskiego. Koła Gospodyń Wiejskich z Lubelszczyzny - laureaci rozgrywek powiatowych stoczą bitwę na smaki, prezentując swoje popisowe dania. Koła każdego roku zaskakują nie tylko smakiem prezentowanych potraw, ale też formą ich podania. Źródłem inspiracji jest nie tylko Lubelszczyzna, z której pochodzą, lecz także historia regionu i przede wszystkim wyobraźnia gospodyń wchodzących w skład poszczególnych kół. Podczas konkursowych zmagań KGW prześcigają się w dbałości o każdy szczegół prezentacji. Uwagę zwracają nie tylko przepiękne stroje, ale też część artystyczna prezentacji. Ten akcent pojawi się tego lata także w Janowie Podlaskim.

Możliwość posmakowania dań konkursowych, ukazujących bogactwo kulinarne każdego regionu, zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających wydarzenia. Kulinarnym zmaganiom będą towarzyszyły duże emocje i wspaniała atmosfera, o którą zadbają występujące na scenie zespoły muzyczne. Na najmłodszych będą czekały gry, konkursy i zabawy edukacyjne.

/ Materiały prasowe

Tradycyjnie obchodom święta kuchni regionalnej będą towarzyszyły degustacje potraw regionalnych oraz wyrobów lokalnych producentów. Takie działania KOWR prowadzi w ramach kampanii #KupujŚwiadomie, która zachęca do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami, utrwalającymi rozpoznawalny wizerunek lokalnych produktów rolno-spożywczych w świadomości konsumentów i pozytywne skojarzenia z nimi związane. Sobota 10 sierpnia będzie okazją dla wystawców do zaprezentowania tej wysokiej jakości produktów, natomiast goście odwiedzający janowską stadninę będą mieli wyjątkową okazję, by przed zakupem porozmawiać o tych lokalnych wyrobach z ich producentami.

Razem z KOWR-em zapraszamy do Stadniny Koni Janów Podlaski na wydarzenie dla całej rodziny!