W pierwszej połowie sierpnia Polska stanie się ponownie areną najważniejszego wydarzenia w świecie miłośników koni czystej krwi - Dni Konia Arabskiego. To wyjątkowe święto od lat uznawane za kluczowe dla hodowców, pasjonatów i wszystkich, dla których koń arabski jest synonimem piękna, elegancji oraz niezwykłej historii.

W niedzielę 11 sierpnia odbędzie się aukcja Pride of Poland / fot. Stuart Vesty / materiały promocyjne

W dniach od 9 do 13 sierpnia stadniny koni Janów Podlaski i Michałów zapraszają na Dni Konia Arabskiego, na które złożą się:

zawody sportowe,

Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej,

aukcje Pride of Poland i Summer Sale,

oraz parady hodowlane w obu państwowych stadninach.

W niedzielę 11 sierpnia odbędzie się aukcja Pride of Poland. Początek o godzinie 17:00. Goście, którym nie uda się wylicytować wymarzonego konia w niedzielę, mają szansę dokonać zakupu następnego dnia podczas aukcji Summer Sale (12 sierpnia).

W tym roku na Pride of Poland w ramach oferty głównej zostanie wystawionych 15 klaczy oraz trzy ogiery, a na aukcji 12 sierpnia, w ramach oferty dla osób "o właściwie każdym poziomie portfela" - ok. 30 koni, zarówno klaczy, jak i ogierów. (...) - mówi doradca stadniny Anna Stojanowska.

W tym roku uznaliśmy, że ta oferta musi by wąska, nieliczna, po to, żeby przywrócić ludziom wiarę w to, że jakość ma wartość limitowaną i tylko nieliczni mogą dostąpić przywileju kupienia tak dobrego konia - tłumaczy. Jednocześnie dodaje, że wybór nie był prostym zadaniem. Z jednej strony trzeba odpowiedzieć na zapotrzebowanie - tak by aukcja była finansowym sukcesem, a z drugiej pamiętać, by "żaden koń sprzedany na tej aukcji nie był wyłomem, wyrwą czy stratą dla hodowli" - podkreśla.

Na liście znalazły się łącznie 52 konie 18 na Pride of Poland i 34 na Summer Sale. Poniżej lista główna.

Lista główna Pride of Poland 2024 1 EL DOROTELLA siwa 2017 Ekstern – El Dorella/Eden C SK Michałów 2 WERSA siwa 2012 Ekstern – Wasa/WH Justice K.Goździalski 3 ALEXANDRA siwa 2020 Wortex Kalliste – Amarena/Om El Bellissimo SK Janów Podlaski 4 ZIGI ZANA siwa 2009 QR Marc – Zagrobla/Monogramm SK Michałów 5 PSYCHE APSARA gn.. 2020 Ghaith Al Zobair – Psyche Victoria/Ekstern K. Poszepczyński – SK Chrcynno Pałac A BAROK siwy 2011 Om El Bellissimo – Baida/Balon SK Janów Podlaski 6 ABELLIA siwa 2021 Magic Magnifique – Axara/Kahil Al Shaqab SK Janów Podlaski 7 DIARA gn. 2010 Eryks – Diaspora/Ganges SK Michałów 8 DIODORA siwa 2017 Zeus EA – Druhna/Ensenator P. Frejlich 9 BELLARIA kaszt. 2021 Wortex Kalliste – Bokasa/Ekstern SK Janów Podlaski 10 ESMORA siwa 2010 Pegasus – Esmirna/Werbum SK Michałów B BELMARI kaszt. 2017 El Omari – Bint Ermina/Kabsztad SK Białka 11 BELLUCI gn. 2021 Star Farid – Bella La Fuerte/Fuerte W. Parczewski 12 PREGOŁA kaszt. 2015 Vitorio TO – Perespa/Enzo SK Janów Podlaski 13 WIEŻA BAJEK gn. 2012 Abha Qatar – Wieża Marzeń/Ekstern SK Michałów 14 PUSTYNNA KALAHARI siwa 2019 Wadee Al Shaqab – Paradna/Equator PPH Parys Sp. z o.o. 15 ADRIANA siwa 2018 EKS Alihandro – Anawera/Piaff SK Janów Podlaski C AMES JR gn. 2016 Psytadel – Altara/Gazal Al Shaqab J.Ryżkowski *ogiery są poprzeplatane z klaczami, klacze mają loty liczbowe, ogiery mają loty literowe

