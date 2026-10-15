Nowy Alert RCB. Zagrożenie za naszą wschodnią granicą
Opracowanie:
Maciej Filipek
Publikacja: Dzisiaj, 15 października (10:21)
Aktualizacja: Dzisiaj, 15 października (10:42)
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w czwartek ostrzeżenie do mieszkańców województwa lubelskiego. Miało to związek z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – ostrzegało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie odwołano po około pół godziny.
Ostatnio alert tego typu rozesłano do mieszkańców Lubelszczyzny we wtorek.