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Nowy Alert RCB. Zagrożenie za naszą wschodnią granicą

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 października (10:21) Aktualizacja: Dzisiaj, 15 października (10:42)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w czwartek ostrzeżenie do mieszkańców województwa lubelskiego. Miało to związek z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.

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Nowy Alert RCB. Zagrożenie za naszą wschodnią granicą
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – ostrzegało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Ostrzeżenie odwołano po około pół godziny.

Ostatnio alert tego typu rozesłano do mieszkańców Lubelszczyzny we wtorek.


Źródło: RMF24
Tagi: alert RCB

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