Miał śmiertelnie ugodzić żonę, a następnie wzniecić pożar. Tragedia na Lubelszczyźnie

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74-letnia kobieta została śmiertelnie ugodzona nożem, najprawdopodobniej przez swojego 76-letniego męża, w jednej z miejscowości w gminie Zamość na Lubelszczyźnie – wynika z ustaleń tamtejszej policji, która w czwartek poinformowała o tragedii. Co więcej, mężczyzna miał podpalić podpiwniczenie domu, a następnie dokonać samookaleczenia. Obecnie przebywa w szpitalu pod nadzorem mundurowych.

Zgłoszenie do służb o tej tragicznej sprawie, które wpłynęło w środę tuż przed godziną 22:00, początkowo dotyczyło pożaru w piwnicy domu jednorodzinnego w jednej z miejscowości gminy Zamość. Policja otrzymała także informację, że w mieszkaniu na parterze leży kobieta, która prawdopodobnie nie żyje.

Pożar domu ugasili strażacy, a policjanci wstępnie ustalili, że 76-letni mieszkaniec tej posesji prawdopodobnie śmiertelnie ugodził nożem 74-letnią żonę, po czym podpalił podpiwniczenie domu.

„Następnie poszedł do budynku gospodarczego na terenie posesji i dokonał samookaleczania” – dodano w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod dozorem policjantów. Z kolei na miejscu zdarzenia mundurowi wraz z prokuratorem zabezpieczyli ślady i wykonali oględziny. Służby wciąż zbierają materiał dowodowy, a ciało 74-letniej kobiety zabezpieczono do sekcji. Szczegóły tego tragicznego zdarzenia wyjaśni śledztwo, które prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zamościu.