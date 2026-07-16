Koszmar podczas zbioru wiśni. 65-latka nadziała się na metalowy pręt

RMF24

Groźny wypadek w jednej z miejscowości w gminie Zamość na Lubelszczyźnie. 65-letnia kobieta, która zrywała wiśnie, spadła z drabiny i nadziała się na metalowy pręt dospawany do słupka ogrodzenia.

Pręt, na który nadziała się kobieta, zdj. KMP Zamość

Pręt, na który nadziała się kobieta, zdj. KMP Zamość / Policja

Do wypadku doszło w sadzie jednej z miejscowości gminy Zamość. 65-latka wspólnie z krewną zrywała z drzewa wiśnie.

Weszła na drabinę opartą o drzewo znajdujące się w pobliżu ogrodzenia. W pewnej chwili straciła równowagę i upadła na pręt dospawany do słupka ogrodzenia. Pręt wbił się w ciało kobiety.

Krewna poszkodowanej natychmiast wezwała służby ratunkowe. 65-latka doznała poważnych obrażeń ciała.

Na miejsce wysłano lotnicze pogotowie ratunkowe. Kobieta trafiła do szpitala.

Policja apeluje o ostrożność podczas prac przy zbiorze owoców, zwłaszcza podczas wykonywania prac na wysokości. „Korzystajmy z odpowiedniego sprzętu, stabilnych drabin” – radzą policjanci.