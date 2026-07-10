Paweł Kukiz miał groźny wypadek podczas zbierania wiśni

RMF24

Poseł Paweł Kukiz solidnie poturbował się podczas zbierania owoców. Polityk spadł z drabiny. We wpisie w mediach społecznościowych wyraził żal z powodu tego, że nie będzie mógł w związku z tym uczestniczyć w piątkowym posiedzeniu Rady Nowej Konstytucji powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego.

„Jutro pierwsze Posiedzenie Rady... A ja w domu... Z połamaną ręką, żebrami i wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego)” – napisał w swoich mediach społecznościowych Paweł Kukiz.

„Zrywając wiśnie, zwracajcie szczególną uwagę, czy drabina jest rozłożona tak, by się nie złożyć” – dodał.

Prezydent zaproponował, Kukiz nie odmówił

Paweł Kukiz z dużym optymizmem przyjął wieść o wspomnianej inicjatywie prezydenta.

Jak informowaliśmy w maju, polityk podkreślał, że decyzja Karola Nawrockiego o zmianie konstytucji jest słuszna. To była jedna z piękniejszych wiadomości od wielu, wielu lat - powiedział Kukiz w rozmowie z „Wprost”, dodając, że nie chodzi mu o „zaoranie” ustawy zasadniczej, ale przede wszystkim o poważną rozmowę na temat kilku kluczowych obszarów funkcjonowania państwa, m.in. ordynacji wyborczej oraz tego, czy Polska ma funkcjonować w modelu prezydenckim, czy kanclerskim.

Wskazał też na konieczność rozważenia modelu większościowego lub mieszanego zamiast obecnego systemu partyjnego. Chciałby również zwiększenia obywatelskiej kontroli nad sądami, wyboru sędziów pokoju oraz zwiększenia znaczenia referendów.

Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji 3 maja. Ideą wyrażoną przez głowę państwa jest zaproszenie doń ludzi z różnych środowisk i o różnych poglądach, by wspólnie zastanowić się nad potrzebą zmiany ustawy zasadniczej.