W jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin do rozdysponowania jest ponad 14 mln złotych. Głosowanie rozpoczyna się 22 września i potrwa do 10 października. Mieszkańcy mogą wybierać, które spośród 129 projektów zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Zaczyna się głosowanie w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin / Miasto Lublin / Materiały prasowe

Budżet obywatelski zajmuje szczególne miejsce w życiu Lublina i należy do najważniejszych procesów partycypacyjnych w naszym mieście. Jego istotnym elementem jest współdziałanie i dialog towarzyszący przygotowywaniu projektów, głosowaniu i ich realizacji. To dzięki aktywności i determinacji mieszkanek i mieszkańców Lublina wspólnie poprawiamy jakość życia w naszym mieście. Dziękuję za to zaangażowane i zapraszam do udziału w głosowaniu w jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego. Inwestycje wskazane do realizacji przez społeczność lokalną są najlepiej wydanymi środkami publicznymi - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ciągu dziesięciu lat funkcjonowania, na budżet obywatelski przeznaczone zostało 100 mln złotych. Zrealizowano za nie 266 projektów. Realizacja kolejnych 41 projektów trwa w ramach jego aktualnej 9. edycji. Dotychczas swój głos oddało 334 116 osób.

Kto może głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego?

W 10. edycji budżetu obywatelskiego głosować może każda osoba, która jest na stałe zameldowana w Lublinie lub dopisała się do listy osób głosujących na projekty. W tym celu wystarczy wypełnić oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania w jednym z punktów. Każda osoba ma do dyspozycji 4 głosy: 2 na projekty dzielnicowe i 2 na ogólnomiejskie.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, głosować można na dwa sposoby, tradycyjnie i za pośrednictwem internetu. Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść w zakładkę poświęconą głosowaniu na stronie lublin.eu.

W systemie należy podać imię, nazwisko oraz cztery ostatnie cyfry numery pesel. Głos potwierdzamy za pomocą numeru telefonu albo adresu e-mail, na który wysłane zostanie wygenerowane indywidualnie hasło. Na jeden podany numer telefonu / e-mail może zagłosować maksymalnie 5 osób.

Głosując w wersji tradycyjnej należy osobiście wrzucić kartę do urny w wyznaczonym punkcie. Formularze dostarczone w imieniu osób trzecich nie będą przyjmowane. Dla wygody punkty do głosowania zlokalizowane będą w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Karta do głosowania wraz z listą lokalizacji punktów znajduje się na stronie lublin.eu.

Konsultacje społeczne

Jednocześnie z głosowaniem ruszają konsultacje społeczne regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Za pośrednictwem formularza, można zgłaszać pomysły na modyfikację dotychczasowych zasad. Od 2 do 5 października Biuro Partycypacji Społecznej uruchomi dyżur telefoniczny. W godzinach 9.00-15.00 będzie można przekazać swoje propozycje zmian pod numerami telefonu: 81 466 25 60 i 81 466 25 63.

Zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących regulaminu budżetu obywatelskiego. To ważne, że aktywność mieszkańców i mieszkanek nie ogranicza się jedynie do zgłaszania pomysłów i głosowania na wybrane projekty. Razem dyskutujemy także o zasadach, na jakich oparte są te działania. Tak powinien wyglądać proces partycypacyjny - apelował Piotr Choroś, Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

Dodatkowo, jak co roku Miasto zachęca do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym jakości życia w dzielnicach Lublina oraz preferencji mieszkańców w zakresie priorytetów inwestycyjnych. Kwestionariusz ankiety podzielono na 3 części. Pierwsza z nich dotyczy budżetu obywatelskiego, druga zmian klimatycznych, zaś ostatnia warunków życia w dzielnicach Lublina. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje kilkanaście minut, a udział w badaniu jest anonimowy. Na uczestników czekają gadżety miejskie. Wygrywa co 10 osoba, która po wypełnieniu ankiety przekaże swój adres e-mail.