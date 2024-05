Prognoza na niedzielę

W niedzielę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 25 mm, w północnej połowie kraju do 55 mm.

Temperatura maksymalna na ogół od 24 do 27 stopni, jedynie w rejonach podgórskich i nad morzem chłodniej od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, jedynie w strefie nadmorskiej z kierunków wschodnich. W burzach wiatr w porywach do 70 km/h.

Prognoza na noc

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Początkowo przelotne opady deszczu i zanikające burze, jedynie na południowym wschodzie bez opadów. W północno-zachodniej połowie kraju prognozowana wysokość opadów podczas burz od 10 mm do 15 mm.

Temperatura minimalna od 9-10 stopni w rejonach podgórskich, około 13 stopni na przeważającym obszarze, do 15-17 stopni na północy i zachodzie kraju. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek będzie pogodnie we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Podczas burz prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie na północy od 30 mm do 35 mm.

Temperatura maksymalna na ogół od 24 do 28 stopni, jedynie nad morzem około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz w porywach około 70 km/h, południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie kraju z kierunków południowych.

Nawałnice nad Polską

W sobotę w związku z nawałnicami nad Polską strażacy odnotowali ponad 400 interwencji. Najczęściej wzywani byli do pomocy w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.

Strażacy głównie mierzyli się z podtopieniami budynków i ulic, a także usuwali powalone drzewa i gałęzie. W wielu miejscach oprócz opadów deszczu spadł także grad.