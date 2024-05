Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w poniedziałek będzie Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta RP. Porozmawiamy z nim m.in. o sporze wokół ambasadora Polski przy NATO, zapatrywaniach prezydenta na konwencję ottawską czy reformie sądownictwa.

Wojciech Kolarski / Jakub Rutka / RMF FM

Wojciecha Kolarskiego zapytamy o spór wokół ambasadora Polski przy NATO. MSZ wytypował na to stanowisko Jacka Najdera, ale Andrzej Duda nie chce podpisać zgody, mówiąc, że nie konsultowano z nim zmiany, co jest jego zdaniem sprzeczne z dotychczasową procedurą.

Naszego gościa zapytamy również o konwencję ottawską, która zabrania użycia min przeciwpiechotnych. Dla Polski, która ratyfikowała konwencję, dotrzymanie jej postanowień może stanowić trudności w kontekście budowania umocnień na granicy wschodniej. W rozmowie poruszmy również wątek reformy sądownictwa i tego, czy prezydent Duda podpisze rządową ustawę o KRS z senacką poprawką.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!