Park kieszonkowy, plac zabaw albo boisko? A może siłownia plenerowa, tężnia i nowy chodnik? Mieszkańcy Łodzi po raz 11. zdecydują, co powstanie w ich najbliższej okolicy. W nowej edycji budżetu obywatelskiego będą wybierać spośród niemal 800 projektów. Głosowanie rozpocznie się 2 października.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy moment XI Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Łodzianie przez miesiąc będą wybierać najlepsze projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. Do wyboru jest bez mała 800 projektów - 660 osiedlowych i 139 w puli ponadosiedlowej. Na ich realizację miasto przeznaczyło niemal 30 milionów złotych.

Głosowanie rozpocznie się 2 października i potrwa do 31 października. Każdy łodzianin (niezależnie od wieku) może wybrać pięć projektów z maksymalnie dwóch osiedli i pięć zadań ponadosiedlowych.

"Mieszkańcy mogą wziąć sprawy we własne ręce"

Budżet obywatelski to jest ten moment, kiedy mieszkańcy mogą wziąć sprawy we własne ręce - mówi przewodniczący Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi Damian Raczkowski. Wpłynęło do nas ponad tysiąc wniosków, niemal 800 zostało dopuszczonych do głosowania. Jest w czym wybierać, a przez najbliższy miesiąc mieszkańcy będą mogli się zastanowić, czego potrzeba w ich najbliższej okolicy - dodaje.

Zdecydowana większość to są projekty zielone - propozycje lokalizacji nowych parków, skwerów i nasadzeń - mówi zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej Agata Kobylińska. Mamy też dużo zadań infrastrukturalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. To projekty bardzo różnorodne, mieszkańcy wykazali się pomysłowością, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie - podkreśla.

Tegoroczna edycja jest rewolucyjna i zdecydowanie bardziej ekologiczna. Po raz pierwszy mieszkańcy będą głosować przede wszystkim przez internet, a nie tak, jak w poprzednich edycjach - za pomocą papierowej karty do głosowania.

Jak głosować?

Łodzianie już teraz mogą zapoznać się z listą projektów na stronie: www.lodz.pl/bo.

W tym roku stawiamy przede wszystkim na głosowanie elektroniczne. Zachęcamy do tego, żeby młodsze osoby pomogły zagłosować seniorom i innym łodzianom, którzy nie korzystają na co dzień z internetu. To może być wspaniała okazja do tego, żeby przedyskutować zgłoszone projekty i wspólnie wybrać te, które będą służyły różnym pokoleniom mieszkańców - powiedziała Agata Kobylińska.

Papierowe głosowanie nie znika zupełnie, jednak łodzianie mogą zagłosować w tradycyjny sposób tylko w dniach 2-16 października w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10. Papierowy głos można oddać tylko osobiście, po okazaniu dowodu tożsamości, a to oznacza, że nie będą przyjmowane karty wypełnione przez inne osoby.