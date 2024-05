Nazwiska najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy znalazły się na przygotowanej przez sejmową komisję ds. wyborów kopertowych liście, która ma trafić do prokuratury. Chodzi m.in. o Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (L) oraz premier Mateusz Morawiecki (2P) - zdjęcie archiwalne / Mateusz Marek / PAP

W piątek sejmowa komisja ds. wyborów kopertowych przesłuchała ostatniego świadka - Jarosława Kaczyńskiego. Więcej informacji o pełnych emocji obradach znajdziecie TUTAJ.

Kaczyński, Kamiński, Morawiecki, Sasin, Witek

Według zapowiedzi przewodniczącego komisji śledczej Dariusza Jońskiego, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury będą dotyczyły m.in. Jarosława Kaczyńskiego, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek, byłego szefa resortu Aktywów Państwowych Jacka Sasina, a także szefa służb podczas rządów Zjednoczonej Prawicy - Mariusza Kamińskiego.

Dodatkowo na liście znajdą się też osoby z byłego kierownictwa Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Joński o podstawie prawnej zawiadomień do prokuratury

Jak powiedział poseł Dariusz Joński, podstawa prawna zawiadomień do prokuratury dotyczy głównie dwóch obszarów.

Niegospodarność wielkich rozmiarów - blisko 100 milionów złotych - z jednej strony to. Z drugiej strony mamy przekroczenie uprawnień przez urzędnika i podpisanie się pod umową, gdzie nie było podstawy prawnej - mówił polityk KO.

Kiedy zawiadomienia zostaną złożone?

Wnioski do prokuratury mają zostać skierowane po przedstawieniu ostatecznego raportu z prac komisji. Jej członkowie zapowiedzieli, że będzie on gotowy do końca czerwca.



O wyborach kopertowych

Wybory kopertowe to potoczne określenie wyborów na prezydenta Polski, które miały się odbyć w 2020 roku w trybie korespondencyjnym.

Wybory prezydenckie, zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu z lutego 2020 roku, zaplanowano na 10 maja 2020 r. w formule głosowania korespondencyjnego z powodu epidemii Covid-19.

W dniu 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała jednak, że ponieważ obowiązująca regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca 2020 r. (pierwsza tura), a głosowano w lokalach wyborczych.