Rusza głosowanie na projekty startujące w 11. odsłonie Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. W tym roku do głosowania dopuszczono rekordowo dużo projektów – 399. Mieszkańcy zdecydują, na co miasto wyda ponad 20 mln złotych z miejskiej kasy. Głosowanie potrwa do 25 września.

/ Fot. Dominik Paszliński, gdansk.pl / Swój głos może oddać każdy mieszkaniec Gdańska niezależnie od wieku. Z puli 20,4 mln zł, około 16,6 mln zł zostanie przeznaczonych na projekty dzielnicowe, a pozostałe 3,8 mln na projekty ogólnomiejskie, czyli takie które będą mogły służyć mieszkańcom co najmniej kilku dzielnic. Wśród propozycji znalazły się między innymi budowa nowych parków, chodników czy tras rowerowych wzdłuż al. Armii Krajowej lub al. Grunwaldzkiej. Wśród inicjatyw są także działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa poprzez na przykład instalację dodatkowych lamp miejskich czy kamer monitoringu. Na listy do głosowania trafiło 399 projektów, w tym 354 dzielnicowych i 45 ogólnomiejskich. Każda z 35 dzielnic ma daną kwotę do wykorzystania, ta jest zależna od liczby mieszkańców dzielnicy. Z tego wynika, że największą kwotę zagospodarują takie dzielnice jak: Chełm - ponad 1 mln zł czy Przymorze Wielkie - 738 tys. zł. Mniejsze dzielnice takie jak np. Rudniki czy Krakowiec-Górki Zachodnie otrzymają mniej pieniędzy, kolejno 235 tys. i 264 tys. zł. Po raz kolejny, tak zwane zielone projekty mają osobną kategorię "Zielony Budżet Obywatelski". W tegorocznym wydaniu budżetu do głosowania zakwalifikowało się, rekordowo, 96 projektów. Każdy mieszkaniec ma do wykorzystania 8 punktów. Z czego 5 musi być przeznaczone na projekty dzielnicowe. Co ważne, punkty w tej kategorii można rozdzielić między różne projekty, a głosować można w dowolnej dzielnicy. Po 1 punkcie można przeznaczyć na projekty: ogólnomiejski, dzielnicowy Zielonego BO i ogólnomiejskie Zielonego BO. Głosowanie jest jednorazowe, co oznacza, że nie ma możliwości zmiany przydzielonych wcześniej punktów. Zwycięskie projekty mamy poznać do 29 września. Listę zakwalifikowanych projektów można znaleźć na stronie budżetu obywatelskiego. Adres znajdziesz tutaj. https://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Zobacz również: Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. Nie żyje dwóch mężczyzn

32-latek zakopał w ogródku ponad kilogram amfetaminy

Zakończył się remont Pachołka. Wieża widokowa znów otwarta Opracowanie: Renata Gaweł