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Policjanci postrzelili groźnego psa, który zaatakował ich podczas interwencji w Zgierzu w Łódzkiem - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Policjanci postrzelili psa podczas interwencji w Zgierzu

Policjanci postrzelili psa podczas interwencji w Zgierzu / Shutterstock

W nocy policjantów wezwano na interwencję w Zgierzu w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Gdy przyjechali przed budynek, w ich stronę wybiegł pies rasy amstaff.

Jeden z funkcjonariuszy, broniąc się przed atakiem agresywnego zwierzęcia, wystrzelił z pistoletu. Pies został ranny. Właścicielka zawiozła go do weterynarza.

Nikt z domowników ani policjantów nie ucierpiał w tym zdarzeniu.

Okoliczności sprawy wyjaśnia wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wstępnie ustalono, że zwierzę zaatakowało policjantów, zrywając się ze smyczy.

Nie stwierdzono intencjonalnego działania domowników, wobec których podejmowana była interwencja.