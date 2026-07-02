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Policjanci postrzelili amstaffa. Nocna interwencja w Zgierzu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (09:03)

Policjanci postrzelili groźnego psa, który zaatakował ich podczas interwencji w Zgierzu w Łódzkiem - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Policjanci postrzelili amstaffa. Nocna interwencja w Zgierzu
Policjanci postrzelili psa podczas interwencji w Zgierzu /Shutterstock
  • Policjanci w Zgierzu zostali zaatakowani przez agresywnego psa rasy amstaff podczas interwencji.
  • Pies został ranny i przewieziony do weterynarza przez właścicielkę.
  • Nikt z domowników ani policjantów nie odniósł obrażeń.
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W nocy policjantów wezwano na interwencję w Zgierzu w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Gdy przyjechali przed budynek, w ich stronę wybiegł pies rasy amstaff. 

Jeden z funkcjonariuszy, broniąc się przed atakiem agresywnego zwierzęcia, wystrzelił z pistoletu. Pies został ranny. Właścicielka zawiozła go do weterynarza. 

Nikt z domowników ani policjantów nie ucierpiał w tym zdarzeniu. 

Okoliczności sprawy wyjaśnia wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wstępnie ustalono, że zwierzę zaatakowało policjantów, zrywając się ze smyczy. 

Nie stwierdzono intencjonalnego działania domowników, wobec których podejmowana była interwencja.

Źródło: RMF24
Tagi: amstaff zgierz

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