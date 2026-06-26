RMF24

Szokujące zachowanie na autostradzie A1 w okolicy węzła Kamieńsk w Łódzkiem. 51-letnia kobieta pomyliła zjazd, więc postanowiła zawrócić i pojechać pod prąd pasem awaryjnym. Ten groźny incydent na szczęście przerwała czujna załoga transportu medycznego.

Jazda pod prąd na A1. Zawróciła przy węźle Kamieńsk

Błędna decyzja za kierownicą może doprowadzić do niewyobrażalnej tragedii. Boleśnie mogła przekonać się o tym 51-letnia kierująca Toyotą, której niebezpieczny manewr widać na nagraniu opublikowanym przez KPP w Radomsku. Kobieta znajdowała się na pasie włączeniowym tuż przy węźle Kamieńsk, kiedy zorientowała się, że pomyliła zjazd. Zamiast jechać zgodnie z prawem, postanowiła natychmiast zawrócić na autostradzie.

Jak się okazało, to był dopiero początek. Po niedozwolonym zawróceniu samochodu kierująca zjechała na pas awaryjny i zaczęła jechać pod prąd, chcąc wrócić do zjazdu. Całe zdarzenie trwało krótko — zauważyła je przejeżdżająca załoga transportu medycznego. Powiadomili oni odpowiednie służby ratunkowe, a następnie ujęli kierującą do czasu przyjazdu policjantów, zapobiegając przykrej sytuacji na drodze.

Kiedy na miejsce dotarł patrol, policjanci ustalili, że kobieta była trzeźwa. Mundurowi natychmiast zatrzymali jej prawo jazdy. Teraz o konsekwencjach zachowania kierującej zdecyduje sąd.

Bezpieczeństwo w wakacje. Nagranie z autostrady przestrogą

Nagranie tego incydentu to przestroga dla każdego kierowcy. Wszystko to wydarzyło się tuż przed wakacjami — okresem wzmożonych wyjazdów. W najbliższych tygodniach polskie drogi wypełnią się podróżnymi. Ważna w tym kontekście jest zwłaszcza autostrada A1, łącząca północ z południem Polski. Będzie to jedna z najczęściej wybieranych tras przez osoby, które planują wyjazd na rodzinny wypoczynek, nad morze czy w góry.

Koronna zasada poruszania się po tego typu drogach jest prosta — jeśli pomylimy zjazd, jedziemy dalej. To absolutna podstawa bezpiecznego podróżowania. Pod żadnym pozorem nie wolno ryzykować zawracania, jazdy pod prąd czy innych niedozwolonych manewrów. Dodatkowe kilometry, to niewielka cena za bezpieczne dotarcie do celu, w porównaniu z niebezpieczeństwem, jakie stanowi nieodpowiedzialne zachowanie na drodze.

Trzeba pamiętać, że jedna pochopna decyzja może kosztować życie nie tylko samego kierowcy łamiącego przepisy, ale również innych uczestników ruchu drogowego.