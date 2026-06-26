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Zapadły wyroki w głośnej sprawie tragicznej śmierci czteroosobowej rodziny w Stambule. Turecki sąd skazał właścicieli firmy dezynsekcyjnej oraz kierownictwo hotelu na wieloletnie więzienie - przekazał dziennik „Hurriyet”. Śledztwo wykazało, że odpoczywająca na wakacjach rodzina zatruła się toksycznymi środkami owadobójczymi, które rozpylono w obiekcie.

Zaniedbania, które kosztowały życie

Dwóch przedstawicieli firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników, w tym właściciel i jego syn, otrzymało po 18 lat więzienia za spowodowanie śmierci czterech osób wskutek świadomego zaniedbania.

Właściciel hotelu został skazany na 13 lat i cztery miesiące pozbawienia wolności, a jeden z pracowników hotelu usłyszał wyrok 12 lat i dwóch miesięcy więzienia. Pozostali oskarżeni zostali uniewinnieni.

Rodzina z Niemiec nie wróciła do domu

Rodzina – rodzice i dwoje dzieci – przyjechała z Niemiec do Stambułu 9 listopada 2025 roku. Cztery dni później wszyscy trafili do szpitala z objawami zatrucia, jednak nie udało się ich uratować. Z raportu tureckiego Instytutu Medycyny Sądowej wynika, że przyczyną zgonu było zatrucie środkami owadobójczymi, które zostały użyte do zwalczania insektów w hotelu w dzielnicy Fatih.

Proces rozpoczął się 21 kwietnia 2026 roku. Prokuratura domagała się dla oskarżonych kar od dwóch lat i ośmiu miesięcy do nawet 22 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Ostatecznie sąd wymierzył surowe kary, uznając, że doszło do rażących zaniedbań.

Śledztwo wykazało również, że firma zajmująca się zwalczaniem szkodników działała bez wymaganego zezwolenia.