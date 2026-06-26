RMF24

Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) została całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy po zderzeniu pięciu samochodów osobowych. W wypadku rannych zostało pięć osób. Kierowcy muszą liczyć się z kilkugodzinnymi utrudnieniami.

Do zdarzenia doszło na odcinku między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko, na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy – informuje GDDKiA. Zderzyło się tam pięć aut osobowych. W wyniku wypadku obrażenia odniosło pięć osób.

Po zdarzeniu trasa w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Drogowcy zalecają kierowcom jadącym w kierunku stolicy korzystanie z objazdu przez węzeł Wrocław Zachód.

Utrudnienia związane z usuwaniem skutków wypadku mogą potrwać do godzin wieczornych.