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Autostradowa Obwodnica Wrocławia zablokowana po karambolu. Pięć osób rannych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 czerwca (17:12) Aktualizacja: Dzisiaj, 26 czerwca (17:12)

Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) została całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy po zderzeniu pięciu samochodów osobowych. W wypadku rannych zostało pięć osób. Kierowcy muszą liczyć się z kilkugodzinnymi utrudnieniami.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia zablokowana po karambolu. Pięć osób rannych
Karambol na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Do zdarzenia doszło na odcinku między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko, na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy – informuje GDDKiA. Zderzyło się tam pięć aut osobowych. W wyniku wypadku obrażenia odniosło pięć osób.

Po zdarzeniu trasa w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Drogowcy zalecają kierowcom jadącym w kierunku stolicy korzystanie z objazdu przez węzeł Wrocław Zachód.

Utrudnienia związane z usuwaniem skutków wypadku mogą potrwać do godzin wieczornych.

Źródło: RMF24/PAP

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