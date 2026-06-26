RMF24

Setki kontraktów, rekordowa liczba światowych liderów i biznes, który „jest mega zadowolony” – tak wyglądała Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku. Wydarzenie, które według Pawła Kowala, pełnomocnika rządu ds. odbudowy Ukrainy, „było dwa razy większe niż Davos”, przyciągnęło połowę ukraińskiej Rady Ministrów i stało się największym polityczno-biznesowym spotkaniem tego roku w Europie.

Ministrów ze strony rządu ukraińskiego nie jestem w stanie nawet policzyć, nie wiem, ilu ich tutaj jest. Chyba już troje wicepremierów widziałem, oprócz pani premier. Także to było wielkie zaangażowanie organizacyjne, na pewno największa konferencja polityczno-biznesowa w tym roku w Europie. Nie znam większej. Starałem się porównać, to tak będzie za dwa razy Davos – podsumował Paweł Kowal, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy.

Na czele ukraińskiej delegacji stanęła premier Julia Swyrydenko, która wraz z kilkoma wicepremierami i połową ukraińskiej Rady Ministrów aktywnie uczestniczyła w rozmowach i negocjacjach. Myślę, że ten wybór spowodował, że ta konferencja stała się taką konferencją bardzo praktyczną, bardzo gospodarczą. Biznes jest mega zadowolony, poszło dużo kontraktów – podkreślił Kowal.

Skala podpisanych umów i kontraktów

W kolejce było chyba 170 czy 160 – relacjonował Kowal. Jak zaznaczył, nie chodziło wyłącznie o ostateczne kontrakty, ale także o listy intencyjne, które są początkiem przyszłych inwestycji i współpracy. To są czasami umowy, czasami kontrakty, czasami listy intencyjne. Ale nawet listy intencyjne mnie cieszą, bo to jest zawsze początek jakiegoś myślenia o biznesie. Więc tutaj dopina się rocznie na tej konferencji najwięcej przyszłych kontraktów – dodał pełnomocnik rządu.

Podpisane porozumienia to nie tylko szansa na odbudowę Ukrainy, ale także realne korzyści dla europejskiej, w tym polskiej gospodarki. Jak dodał Kowal, realizacja umów to zarówno „miejsca pracy w Europie, miejsca pracy w Polsce”, ale także „z tego wynikają konkretne inicjatywy wsparcia Ukrainy”.

Główne tematy konferencji dotyczyły pomocy gospodarczej i obronnej dla Kijowa. Uczestnicy skupili się na tym, jak efektywnie wspierać Ukrainę, która od 2022 roku odpiera rosyjską agresję. URC 2026 była kontynuacją cyklu spotkań, które w poprzednich latach odbywały się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Ich celem jest nie tylko wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, ale także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

Warto podkreślić, że Gdańsk nieprzypadkowo stał się gospodarzem tej prestiżowej konferencji. Polska od początku wojny aktywnie wspiera Ukrainę, zarówno politycznie, jak i gospodarczo. Tegoroczna edycja URC była największą w historii.