RMF24

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące 22-letniego obywatela Francji, który w środę wszedł do tunelu metra w Warszawie. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II - poinformowała w piątek stołeczna policja.

Śledztwo w sprawie obywatela Francji przejął Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Śledczy postawili 22-latkowi zarzut, ale prokuratura nie informuje o jego treści. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej.

Wiadomo, że sprawa była prowadzona przez policjantów pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury za co grozi nawet do 8 lat więzienia.

Co stało się w metrze?

Jak wykazały kontrole pierwszej linii metra, 22-latek uszkodził element systemu wentylacji w pobliżu stacji Służew. Z tego powodu kursowanie pociągów na pierwszej linii zostało dwukrotnie wstrzymane - w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Służby musiały sprawdzić tunel pod kątem pirotechnicznym.

Po zatrzymaniu obcokrajowiec chaotycznie próbował tłumaczyć coś policjantom po angielsku i francusku, jednak po przewiezieniu na komendę nie odpowiadał już na pytania funkcjonariuszy.