Żołnierze 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina kończą szkolenie taktyczne RYŚ-24. W poniedziałek kolumny wojskowego sprzętu będą wracać z poligonu drawskiego do macierzystych. Wojsko apeluje o ostrożność na drogach.

W poniedziałek wojskowy sprzęt będzie wracać z poligonu w Drawsku Pomorskim / mjr Błażej Łukaszewski /

W poniedziałek 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana kończy ćwiczenie taktyczne pod kryptonimem RYŚ-24. Polscy żołnierze szkolili się razem amerykańską 29. Dywizją Piechoty i brytyjską 12. Pancerną Brygadową Grupą Bojową.

Przeprowadzono zarówno wspólne manewry w środowisku międzynarodowym, jak i zrealizowano działania taktyczne z wykorzystaniem niezwykle nowoczesnego Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki. Wszystko to działo się na terenie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko - informuje mjr Błażej Łukaszewski, rzecznik 12. Dywizji ze Szczecina.

W poniedziałek rano rozpocznie się powrót żołnierzy i sprzętu do macierzystych garnizonów. Kolumny wojskowe będą przemieszczać się w najbliższych dniach po drogach prowadzących z Drawska Pomorskiego głównie do Szczecina, Sulechowa, Słupska i Lęborka. Będą to przede wszystkim transporty kołowe, a najcięższy sprzęt, czyli wozy bojowe BWP-1 i haubice samobieżne 2S1 Goździk powrócą transportem kolejowym.

Zwracamy się więc z apelem do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, aby nie wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie i nie wymuszać na nich pierwszeństwa. Dołożymy wszelkich starań, aby utrudnienia w ruchu drogowym były możliwe jak najmniejsze - dodaje mjr Błażej Łukaszewski.

Wojsko przypomina, że nie wolno publikować informacji, zdjęć i filmików dotyczących ruchu wojsk, dokładnych lokalizacji, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych. Każde nieprzemyślane działanie w internecie - publikowanie danych wrażliwych, zdjęć czy filmików przedstawiających ważne informacje dotyczące wojska - może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski.