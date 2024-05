"Ktoś, kto chce usuwać krzyże, kto atakuje wolność religijną, atakuje także naszą cywilizację, która jest najbardziej życzliwa człowiekowi" - mówił Jarosław Kaczyński. Według prezesa PiS, "mamy do czynienia z różnymi aktami szaleństwa, gdzie maleńka mniejszość narzuca obyczaje większości". Kaczyński ogłosił też plan "Siedem razy tak".

Kaczyński wziął udział w konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Tomaszowie Mazowieckim. W swoim wystąpieniu prezes PiS odniósł się m.in. do zarządzenia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, zgodnie z którym w podległym mu urzędzie zakazano wieszania krzyży, a urzędnikom eksponowania symboli religijnych na biurkach.

Tak dla polskiej wolności we wszystkich dziedzinach. Obserwujemy w świecie i niestety także w Polsce cofanie się wolności słowa - coraz więcej ograniczeń w internecie, ale nie tylko w internecie, także represji karnych czy administracyjnych w tych sprawach - mówił Kaczyński.

Według polityka PiS, "mamy do czynienia z różnymi aktami szaleństwa, gdzie maleńka mniejszość narzuca obyczaje większości".

Na Uniwersytecie Warszawskim nie ma studentek i studentów, są osoby studenckie (...). Ludzie, którzy mają zakłócenia - takie naturalne zakłócenia, bo to się zdarza i takim ludziom trzeba pomagać - przynależności jeżeli chodzi o płeć, to jest około jednego promila ludzi naturalnie (...). Ale dla tych, którzy są po prostu normalni i chcą, żeby ich nazywać zgodnie z tym kim są, to jest ograniczenie wolności - ocenił.

Kaczyński nazwał decyzję Trzaskowskiego "zupełnie skandaliczną". Każdemu starszemu nieco człowiekowi przypomina to czasy komunizmu, także lat 80., a przedtem innych okresów - stwierdził.

Prezes PiS przyznał, że krzyż jest znakiem religijnym, jednak - jego zdaniem - jest on także znakiem "kultury, która stworzyła nowoczesną cywilizację i prawa człowieka".

Ktoś, kto chce usuwać krzyże, atakuje religię, wolność religijną, atakuje także coś więcej, atakuje naszą cywilizację, tę cywilizację, którą lewica, zwłaszcza skrajna lewica, chce po prostu zniszczyć. To jest dzisiaj oczywiste - mówił Kaczyński. Dodał, że "mamy lewaka u władzy w Warszawie".

Podkreślił, że trzeba bronić w Polsce wolności religijnej, która - jego zdaniem - jest "matką wszystkich innych wolności". Tę wolność musimy w Polsce utrzymać - wolność religii, naszej religii. A znakiem tej religii jest krzyż - oświadczył Kaczyński.

Plan "Siedem razy tak"

Kaczyński ogłosił także plan "Siedem razy tak", wymieniając na pierwszym miejscu potrzebę działań na rzecz rozwoju Polski. Podkreślił, że to konieczność realizowania wielkich inwestycji, takich jak Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Musimy iść razem. Wszyscy razem, dopiero wtedy to decydujące zwycięstwo będzie możliwe. Ale to "wszyscy razem" odnosi się także do pewnej propozycji. Pewnego planu. Planu, który ma oznaczać pewną zmianę na naszej politycznej scenie - powiedział Kaczyński, podkreślając, że propozycja PiS dotyczy uzyskania jedności i ponadpartyjności w stosunku do kwestii, które są dla Polski zasadnicze.

To jest: "Siedem razy tak". Ale to naprawdę nie dlatego, że mamy siódmy numer listy. To wynika ze względów merytorycznych - powiedział Kaczyński, wymieniając w pierwszym punkcie działania na rzecz rozwoju Polski.

Pierwszy z nich to "tak dla rozwoju". "Tak" dla rozwoju to znaczy "tak" dla wielkich inwestycji. "Tak" dla CPK. Dla pogłębienia Odry. Dla portu kontenerowego w Świnoujściu. "Tak" dla atomu. To jest niesłychanie ważne. My musimy mieć energię atomową - podkreślił.

Prezes PiS ocenił też, że osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy to była "budowa podstawy społecznej solidarności". Myśmy podejmowali bardzo wiele różnych działań - wszystkie one były skierowane do różnych grup, ale łącznie do społeczeństwa jako całości - powiedział Kaczyński, przypominając m.in. o programie 500+, także o wielkich inwestycjach i działań wzmacniających obronność Polski.

Skrytykował przy tym obecny rząd, który spowodował, że prospołeczna polityka PiS - jego zdaniem - legła w gruzach. Gigantyczne oszustwo wyborcze. To wszystko, co było obiecywane w wyborach, i to obiecywane solennie, z terminami, z taką determinacją. Można było patrzeć na Tuska i myśleć: ten człowiek mówi prawdę, on musi to zrobić. A prawda jest taka, że mamy podwyżki cen. Mamy podwyżkę VAT-u na żywność. Mamy perspektywę podwyżek cen energii, a to oznacza kolejną, kolejną falę kolejnych podwyżek cen, nie tylko energii, tylko w gruncie rzeczy wszystkiego - wymieniał.

Zaczynają się objawy czegoś, co (...) może wyglądać na początek poważnego, bardzo poważnego kryzysu. Czego jak czego, ale kryzysów nam nie potrzeba. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości - mówił Kaczyński.

"Zielony Ład do kosza"

Jako drugi, po "tak dla rozwoju", wskazał "tak dla polskiej wsi". Oznacza to, jak mówił, przede wszystkim odrzucenie Zielonego Ładu w tej wersji. Polityk ocenił, że premier Donald Tusk mógł odrzucić tę wersję Zielonego Ładu w parę dni po tym, jak został premierem, ponieważ odbywała się wtedy Rada Europejska. Zielony Ład do kosza - stwierdził.

Zwrócił uwagę również na inną, trudniejszą według niego, kwestię.

"Musimy bronić naszego rolnictwa także wobec napływu towarów, które są tworzone przy zupełnie innym reżimie, nieporównanie łagodniejszym, nieporównanie tańszym dla rolnictwa. Na ziemiach, które są nieporównanie lepsze od Polski i strukturach gospodarczych, które są nieporównanie wydajniejsze i bardziej zracjonalizowane. Chodzi o Ukrainę - wskazał. Jego zdaniem, polski rolnik nie może mieć tego rodzaju konkurencji.

"Tak dla polskiej złotówki"

W wystąpieniu Kaczyński mówił także, że jego formacja sprzeciwia się wprowadzeniu w Polsce euro.

Musimy powiedzieć (...) "tak dla polskiej złotówki", bo euro dzisiaj jest walutą opłacalną już w gruncie rzeczy tylko dla jednego państwa, bo nawet Holendrzy zaczynają narzekać - powiedział.

Zdaniem polityka PiS, nie można zgodzić się na coś, co "pozbawia nas suwerenności i powoduje, że nasze zasoby finansowe lądują w niemieckim w istocie banku".

Przede wszystkim to będzie prowadziło do mechanizmu, który działał wszędzie - coś, co było warte markę (...), później okazywało się, że jest warte euro - czyli dwa razy więcej - stwierdził. Nie daj Panie Boże - dodał.

Według Kaczyńskiego, wprowadzenie euro do Polski będzie "uderzeniem w stopę życiową i uderzeniem w popyt, czyli uderzeniem w całą gospodarkę".

Nie możemy się na to zgodzić. To jest w interesie tych, którzy chcą nas eksploatować, tutaj w szczególności Niemiec i też w interesie pewnych niewielkich grup w kraju, które na różnych spekulacjach z tym związanych zarobią - ocenił. Tak dla polskiej złotówki - to jest część polskiej racji stanu - podkreślił.

Kaczyński poruszył również wątek wzrostu cen w Polsce. Czy te ceny mogły być inne? Czy trzeba było znosić to uwolnienie VAT-u na żywność i podnosić go, niby tylko o 5 proc., ale to 12 mld zł? Przy 12 mld zł coś tam można zagarnąć - powiedział.

Według Kaczyńskiego, polityka PiS-u powstrzymywała wzrost cen w Polsce. Taka polityka to tarcze różnego rodzaju (...). Przede wszystkim te tarcze dotyczyły energetyki, czyli tego mechanizmu, który szczególnie wpływa na ceny. To ma być wycofywane. Tutaj musimy powiedzieć jasno: tak dla niskich cen, tak dla wysokiego poziomu życia Polaków - podkreślił.