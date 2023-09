Mieszkańcy Sopotu od 1 stycznia 2024 roku zapłacą więcej za odbiór odpadów - zdecydowali radni. Powody podwyżek to: inflacja, rosnące koszty utylizacji odpadów i wyższa opłata środowiskowa.

/ Shutterstock

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Sopocie określa się na podstawie zużytej wody.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, czyli dla mieszkańców ceny wzrosną o 8 proc.: z 10,60 zł do 11,40 zł za metr sześcienny zużytej wody.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, czyli przedsiębiorców prowadzących restauracje, kawiarnie, puby stawki wzrosną po 1 stycznia średnio o ok. 12 proc.

W przypadku odpadów segregowanych podwyżka wyniesie ok. 8 proc., zaś dla zmieszanych o ok. 20 proc. Ma to zachęcić przedsiębiorców do większej staranności przy segregacji, bo jak zwracano uwagę w dyskusji, jeśli miasto nie dostosuje się do nowych wskaźników recyklingu, koszty obciążą budżet gminy. Tymczasem w tym roku aż 54 proc. odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych nie nadawało się do segregacji, głównie z powodu zanieczyszczenia bioodpadami.

Opłata dla przedsiębiorców za odbiór odpadów zmieszanych z pojemnika o pojemności 1100 l wzrośnie z 209 zł do 258,5 zł, a odpadów segregowanych z 82,50 zł do 88 zł.

Wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski tłumaczył, że podwyżka opłat jest konieczna z powodu wysokiej inflacji, wzrostu o 31 procent kosztów utylizacji odpadów, rosnących kosztów pracy oraz podniesienia średnio o 15 procent opłaty środowiskowej.