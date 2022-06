W związku ze zmniejszającym się napływem uchodźców z Ukrainy do Polski władze Krakowa wprowadzają zmiany w działaniu punktów pomocowych w mieście.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od 1 lipca w okolicach dworca PKP nie będą działać następujące punkty:

namiot z żywnością, odzieżą i wypoczynkowy przy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

punkt opieki dla matek z dziećmi przy ul. Pawiej 5.

Pomoc potrzebującym uchodźcom nadal będzie udzielana na dworcu w całodobowym punkcie relokacji przy peronie nr 4 oraz również całodobowym punkcie wypoczynkowym, który mieści się w starym budynku dworca.

Osoby przyjeżdżające do Krakowa będą mogły nadal korzystać z dwóch punktów żywnościowych na dworcu. Jeden działa przy peronie nr 3 i jest czynny codziennie od godz. 8.00 do 20.00, natomiast drugi prowadzony przez Caritas, mieści się przy peronie nr 2.

Również na dworcu, na antresoli w pobliżu peronu nr 5, nadal będzie czynny punkt, który udziela pomocy zwierzętom. Miejsce to jest otwarte codziennie od godz. 8.00 do 20.00. Dodatkowo na dworcu całodobowo nadal działa punkt koordynacji wolontariatu.

Osoby, które korzystały do tej pory z punktów wypoczynkowych zarówno w namiocie przy placu Nowaka-Jeziorańskiego, jak i na ul. Pawiej będą kierowane do punktu wypoczynkowego w starym budynku dworca lub do jednego z czterech punktów tymczasowego pobytu, które prowadzone są przez MOPS w Krakowie lub do innych miejsc schronienia dostępnych w bazie punktu relokacji.

Uchodźcy mieszkający w Krakowie, którzy nadal będą potrzebować wsparcia mogą także skorzystać z pomocy systemowej, która prowadzona jest przez MOPS, Krakowskie Centrum Świadczeń oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nadal działa także "Szafa Dobra" przy Plazie. Aktualnie wydawane są tam: ubrania, obuwie i bielizna, od czwartku do soboty w godzinach od godz. 10.00 do 16.00.