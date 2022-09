W niedzielę, 18 września, podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, ulicami Krakowa przejadą historyczne i współczesne tramwaje. Pojazdy wyjadą o godz. 11.00 z zajezdni tramwajowej w Nowej Hucie i przejadą do zajezdni tramwajowej Podgórze.

/ MPK Kraków / Materiały prasowe

Do zabytkowych pojazdów będzie można wsiąść na terenie zajezdni Nowa Huta przy ul. Ujastek oraz na dwóch przystankach na trasie parady „Rondo Mogilskie” i „Stradom”.

W paradzie wezmą udział wyjątkowe wagony, w tym te najstarsze z kolekcji MPK, jak popularna „Gracówka”, a także wagony z innych miast m.in. gdański tramwaj Ring czy warszawski wagon K.

W paradzie pojadą także wagony typu N, które kilkadziesiąt lat temu woziły pracowników kombinatu do pracy. Ponadto Kraków będzie można podziwiać również z okien współczesnych tramwajów, które będą brały udział w paradzie.

Przejazd historycznymi tramwajami będzie bezpłatny – uczestnicy otrzymają jednak pamiątkowe bilety.

Oto trasa przejazdu zabytkowych i współczesnych tramwajów: Zajezdnia tramwajowa Nowa Huta (ul. Ujastek 12), al. Solidarności, pl. Centralny, al. Jana Pawła II, rondo Mogilskie, ul. Lubicz, ul. Westerplatte, ul. św. Gertrudy, ul. Stradomska, ul. Krakowska, ul. Kalwaryjska, rondo Matecznego, ul. Wadowicka, zajezdnia tramwajowa Podgórze (ul. J. Brożka 3).

Po przyjeździe na teren zajezdni Podgórze, na uczestników parady będzie czekało wiele atrakcji m.in. przejazdy historycznymi tramwajami (wycieczki zostały zaplanowane co 10 minut ) z zajezdni Podgórze do Borku Fałęckiego, przejazdy na terenie zajezdni zabytkową taksówką i radiowozem, będzie też możliwość wejścia do kabiny tramwaju oraz gry i zabawy dla dzieci.

Wydarzenie potrwa do godz. 15.00.