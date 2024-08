Na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia 6. Brygady Powietrznodesantowej Pasternik trwają ćwiczenia drugiego turnusu projektu "Wakacje z Wojskiem". Obecnie na terenie garnizonu w Krakowie szkolą się 133 osoby. Uczestnicy "Wakacji" są również po ćwiczeniu strzelania z ostrej amunicji.

"Wakacje z Wojskiem" w Krakowie / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

Jak mówił w rozmowie z Przemysławem Błaszczykiem z RMF MAXX Zbigniew Czapik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, "ludzie na rynku cywilnym wydają ciężkie pieniądze na to, żeby można było postrzelać, poczołgać, pochodzić w błocie".

A tutaj my przez 27 dni szkoleniowych nie dość, że mamy zapewniony kwaterunek, wyżywienie, to jeszcze dostajemy za to wypłatę - podkreślił.

Zaznaczył, że ta kwota to 6 tys. złotych brutto, jeżeli dana osoba nie ukończyła 26. roku życia - jest to 6 tys. złotych "na rękę".

Komunikat Wojska Polskiego

Jak informowało w minionych miesiącach Wojsko Polskie (WP) na swojej stronie internetowej WP "zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem 'Wakacje z wojskiem'".

Zaplanowano 3 turnusy szkoleń w całej Polsce. "Projekt wakacyjnej służby jest skierowany przede wszystkim do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat - szczególnie do tegorocznych maturzystów, studentów, osób w przerwie wakacyjnej oraz tych szukających pracy i zajęcia wakacyjnego. Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej" - podaje WP.



"Wakacje z wojskiem" odbywają się w 70 lokalizacjach w całym kraju. "Można wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę wojskową - czy to pod kątem odległości, terminu czy charakteru służby. Będzie można się sprawdzić m. in. jako żołnierz wojsk lądowych - piechoty, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych. Dla każdego wojskowi rekruterzy znajdą pasujący model służby" - podało Wojsko Polskie.