W stolicy Małopolski rozpoczął się 25. Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami "Kocham Kraków z wzajemnością". Do 14 czerwca ok. 40 organizacji pozarządowych będzie prezentować swoje osiągnięcia artystyczne i brać udział w zawodach sportowych.

Obchody 25. Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami "Kocham Kraków z wzajemnością" na Rynku w Krakowie / Agata Nurek / RMF24

Dziś na krakowskim rynku zapraszano do udziału w turnieju szachowym, turnieju remika, treningu crossfit, warsztatach rękodzielniczych i muzycznych czy zobaczyć koszykówkę na wózkach.

To okazja, by zachęcić do aktywności inne osoby z niepełnosprawnościami i pokazać im, że można rywalizować, a przy tym świetnie się bawić - mówił reporterce RMF FM Michał Kruk, zawodnik i trener drużyny Fundacja For Heroes Kraków. Dodał, że "z perspektywy ostatnich 15-20 lat sporo się zmieniło, coraz więcej osób z niepełnosprawnościami szuka zajęć sportowych".

Z kolei Tomasz Koźmiński, przewodniczący Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Hali 100-lecia KS Cracovii - Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych dodaje: Możliwości są ogromne. W Krakowie można trenować wiele dyscyplin zarówno amatorsko, jak i zawodowo. Są m.in. zajęcia strzelectwa laserowego dla osób niewidzących lub słabowidzących, tenis ziemny czy szermierka na wózkach. Trzeba tylko chcieć.

To nie wszystko. Mimo niepełnosprawności w Krakowie można też trenować sporty ekstremalne np. nurkowanie, skoki na spadochronie czy loty paralotnią.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych. Krzysztofory dają przykład

Zarówno osoby niepełnosprawne, jak i władze miasta jako jedno z największych wyzwań wymieniają dostosowanie krakowskich instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chodzi o likwidowanie barier architektonicznych, ale także wprowadzanie tłumaczy języka migowego.

Jako pozytywny przykład wymieniają Pałac Krzysztofory na Rynku Głównym, który, mimo że jest obiektem zabytkowym, ma wszystkie elementy, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą swobodnie korzystać z muzeum. Chodzi np. o pola uwagi czy linie wodzące, a także toalety dla osób ze specjalnymi potrzebami.

"Nie wyręczajcie nas, ale zapytajcie, jak pomóc"

Celem 25. Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami jest pokazanie, że niepełnosprawność nie wyklucza z funkcjonowania w społeczeństwie oraz apelowanie o wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami. Trzeba to jednak robić mądrze.

Nie wyręczajcie nas, ale zapytajcie jak pomóc. Nie próbujcie na siłę przeprowadzać nas przez ulicę, bo może wcale nie chcemy tam iść - mówili naszej reporterce uczestnicy dzisiejszego wydarzenia.

Chodzi o to, by wyjść szerzej do mieszkańców Krakowa. Nasza grupa społeczna stanowi spory odsetek mieszkańców stolicy Małopolski. Budowanie świadomości na temat niepełnosprawności pomaga likwidować dystans - podkreśla Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

W programie 25. Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami są m.in. spektakle w teatrach Bagatela i Ludowym, opera w Ogrodzie Botanicznym, a także warsztaty fotograficzne, rejsy, loty widokowe, pikniki i festyny.