Były trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Czech Michal Dolezal został szkoleniowcem Kamila Stocha.

Trener Michal Dolezal i zawodnik reprezentacji Polski w skokach narciarskich Kamil Stoch / Łukasz Gągulski / PAP

Michal Dolezal do sztabu reprezentacji Polski dołączył w sezonie 2016/17 jako asystent trenera Stefana Horngachera. Kiedy z końcem cyklu 2018/19 Austriak zdecydował się przejść do reprezentacji Niemiec, Czech przyjął posadę głównego szkoleniowca Biało-Czerwonych. Pełnił tę funkcję do końca sezonu 2021/22.

Sezon 2023/24 Pucharu Świata w skokach narciarskich był w wykonaniu Polaków jednym z najsłabszych w ostatnich latach. W klasyfikacji generalnej najwyższe, 19. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, który jako jedyny stał na podium indywidualnych zawodów.

Stoch z dorobkiem 256 punktów był 26. w klasyfikacji generalnej sezonu. Trzykrotny mistrz olimpijski wystąpił do władz PZN, z prezesem Adamem Małyszem, z wnioskiem o indywidualny proces szkoleniowy i pracę z oddzielnym sztabem.

W piątek oficjalnie potwierdzono, że na jego czele stanie Dolezal.