Christina Aguilera, Alicia Keys, Pink czy Adrien Brody - nosili jego kreacje. Porównywano go do Johna Galliano i Alexandra McQueena. To jeden z najwybitniejszych polskich projektantów mody - Arkadius. Pierwsza na świecie ekspozycja jego twórczości od środy dostępna będzie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Arkadius na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Jego odważne kolekcje poruszyły świat europejskiej mody przełomie wieku. Ubrania i dodatki przez niego zaprojektowane nosiły gwiazdy muzyki i kina: Christina Aguilera, Ashanti, Bjork, Janet Jackson, Pink czy Adrien Brody.

Arkadius porównywany był do Johna Galliano i Alexandra McQueena. Jego nazwisko pojawiało się na łamach takich magazynów, jak: "The New York Times", "Daily Telegraph" "The Independent", "The Sunday Times" czy "Vogue".

9 czerwca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi otwiera się wystawa "Arkadius. Wielkie namiętności. Konfrontacje" - pierwsza na świecie ekspozycja prezentująca historię twórczości Arkadiusza Weremczuka, jednego z najwybitniejszych urodzonych w Polsce projektantów mody.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 14 kolekcji Arkadiusa. Łącznie ponad 200 obiektów należących do zbiorów muzeum.

Zobaczymy m.in. pełną mitologicznych odniesień kolekcję dyplomową "Semen of the Gods", kolekcję "Lucina,O!", która jest metaforą narodzin projektanta, kolekcję "Queen of Sheba", której bohaterkami są ponadprzeciętne realne i boskie kobiety. Można obejrzeć arkadyjską "Paulinę" inspirowaną polską wsią oraz postacią babci Arkadiusa.

Na ekspozycji są również obiekty pochodzące z najodważniejszych kolekcji, takich jak: "Prostitution", będącą afirmacją rozkoszy i pracy seksualnej, "The House of Pleasure", która porusza wątki miłości, ekstazy i mrocznej namiętności czy "Virgin Mary Wears The Trousers" odwołujące się do wizerunku Marii z Dzieciątkiem. Stanowią one przykład manifestacji wolności: płciowej, seksualnej, artystycznej, intelektualnej i duchowej.

Trudnych tematów Arkadius używał również do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec zawłaszczania religijnych i wspólnotowych symboli oraz używania ich do sprawowania kontroli i usprawiedliwiania przemocy. Taki wydźwięk ma kolekcja "United States od Mind" będąca bezpośrednią reakcją projektanta na inwazję USA na Irak z 2003 roku.

Wystawa przeprowadzi widza przez najważniejsze motywy, jakie poruszał Arkadius podczas swojej aktywności artystycznej. Stworzona przez niego moda opiera się na emocjach: wzrusza, szokuje, prowokuje do myślenia, ale na pewno nie pozostawia człowieka obojętnym.

Projektant zderzał i łączył sacrum z profanum - mówi Marcin Różyc, kurator wystawy. Jego muzami była zarówno Matka Boska, jak i pracownica seksualna. Sięgał do źródeł wiary i religii, czyli do miłości, i za jej pomocą głosił pacyfistyczne idee i antydyskryminacyjne postulaty. Otwarcie opowiadał o seksie, erotyce, rozkoszy i innych wielkich namiętnościach.

W zaprezentowanych kolekcjach odnajdziemy fascynacje Arkadiusa mitologią, literaturą i sztuką, echa ludowości, nawiązania do natury, witalności, temat życia i śmierci czy wątki dotyczące kultury queerowej. Był prekursorem, który szokował, ale i fascynował.

Moda w jego wykonaniu jest sztuką, która zasługuje na wyeksponowanie jej jako cennego dziedzictwa polskiej i europejskiej kultury narodowej. Wszystkie zaprezentowane na wystawie kolekcje należą obecnie do zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Łącznie jesteśmy w posiadaniu ponad tysiąca obiektów - mówi Aneta Dalbiak, dyrektorka CMWŁ. Przez wiele lat przechowywane były u znajomego Arkadiusa w Szkocji, gdzie ulegały zniszczeniu. U nas zostały poddane gruntowej konserwacji i wzbogaciły kolekcję mody współczesnej, którą od wielu lat konsekwentnie budujemy.

Po raz pierwszy widziałem tę wystawę 2 dni temu i jak wszedłem, nie mogłem uwierzyć, że to zostało tak pięknie odnowione - podkreślił projektant. Mam ogromny respekt dla całej drużyny tego muzeum, dla konserwatorów. Te rzeczy były spleśniałe, zjedzone przez mole, zagrzybione, śmierdziały ze stu metrów. To cud, że tak wyglądają. Wyglądają jak nowe.

Kolekcjom i obiektom wyeksponowanym na wystawie towarzyszą dzieła współczesnych artystów: Radka Anais Laró, Sebulca, Łukasza Stokłosy i Ewy Wacherlohn. Ich prace są interpretacją zagadnień obecnych w twórczości Arkadiusa. Na ekspozycji zobaczymy też tkaniny artystyczne ze zbiorów muzeum, m.in. prace Joanny Hasior z lat 60. i 70. XX wieku.

Wystawę będzie można oglądać do 27 lipca 2025 roku.