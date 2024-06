6 czerwca w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się Gala 3. edycji Best Brands Poland, podczas której głosami 8 tys. konsumentów wybrano najsilniejsze marki na polskim rynku. "Oscary Marketingu" zostały przyznane markom: Apple, Dyson, Lay’s, Lubella, Nivea i OnlyBio.

/ Materiały prasowe

Best Brands to marki, które odnoszą nie tylko sukces komercyjny, ale wzbudzają również określone emocje, zapadają w pamięć konsumentów i kojarzą się z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz pozytywnymi doświadczeniami. Jest to pierwszy niezależny międzynarodowy ranking wyłaniający najsilniejsze marki, wyłącznie na podstawie dwóch wskaźników - faktycznych danych rynkowych oraz więzi i relacji marki z konsumentem.

Tegorocznym badaniem Best Brands Poland objętym zostało 40 kategorii produktowych, w którym przebadanych zostało około 400 marek, a swój głos oddało 8 tys. respondentów. Na podstawie otrzymanych wyników stworzony został ranking w 6. kategoriach tegorocznej edycji Best Brands Poland.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostały:

Best Overall Brand : Lay’s (słone przekąski),

: Lay’s (słone przekąski), Best Life Changing Technology Brand : Apple (komputery),

: Apple (komputery), Best Polish Brand : Lubella (makarony),

: Lubella (makarony), Best Sustainability Brand : OnlyBio (pielęgnacja włosów),

: OnlyBio (pielęgnacja włosów), Best Beauty & Self-Care Brand : Nivea (pielęgnacja twarzy),

: Nivea (pielęgnacja twarzy), Best Momentum Brand: Dyson (odkurzacze i roboty sprzątające).

2023 rok, podobnie jak poprzednie lata, w których przyznawaliśmy pierwsze nagrody Best Brands Awards w Polsce, nie był najłatwiejszy dla biznesu. PKB naszego kraju wzrosło o zaledwie 0,2% i był to drugi najsłabszy wynik w ostatnich 30 latach. Mimo tego był to jednak dobry rok dla branży marketingowej. Marki podejmowały odważne decyzje, szukały szans rozwoju, inwestowały w innowacje i tworzyły silne strategie, które przyniosły pozytywny skutek nawet w czasach ekonomicznych trudności Polaków i wciąż zmieniających się postaw konsumenckich. Nagrodziliśmy te marki, które głosem najbardziej obiektywnego jury, czyli polskich konsumentów, wykorzystały miniony rok, by umocnić swoją wartość, siłę i lojalność odbiorców. Życzę każdej ze zwycięskich marek, by ten moment triumfu na polskim rynku, trwał jak najdłużej - mówi Marek Żołędziowski, CEO Group One.

Inicjatorem i organizatorem rankingu Best Brands Poland jest Group One - największa niezależna grupa komunikacyjna.