Poseł zatrzymany podczas jazdy na rowerze. Policjanci wyczuli od niego woń alkoholu

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Policjanci z Tarnowa (Małopolska) zatrzymali w poniedziałek posła ziemi tarnowskiej, który jechał rowerem bez wymaganego oświetlenia. Funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu – informuje tygodnik „TEMI”. Parlamentarzysta nie został jednak zbadany, gdyż pokazał legitymację poselską.

Jak informuje tygodnik „TEMI”, do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 21 przy ul. Elektrycznej w Tarnowie. Policjanci zatrzymali rowerzystę, który jechał bez wymaganego oświetlenia. Funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu.

Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że jest to parlamentarzysta ziemi tarnowskiej, który okazał legitymację poselską i skorzystał ze związanej z tym ochrony, czyli immunitetu. Policjanci wyczuli woń alkoholu. Funkcjonariusze odstąpili od czynności - mówi Joanna Dychtoń z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Zdarzenie zostało udokumentowane i przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Za jej pośrednictwem sprawą zajmie się Komenda Główna Policji – dodaje asp. Joanna Dychtoń.

Jak pisze tygodnik „TEMI”, „nieoficjalnie wiadomo, że poseł negował działania służb i bardzo mu zależało, aby informacja o zdarzeniu nie ujrzała światła dziennego”. Gazeta nie podała, o którego posła dokładnie chodzi.