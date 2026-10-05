Półmaraton i wybory prezydenta Krakowa tego samego dnia. Będą utrudnienia w okolicy lokali wyborczych

RMF24

W niedzielę, 11 października, mieszkańcy Krakowa muszą przygotować się na wyjątkowo trudny dzień. Tego samego dnia odbędzie się II tura wyborów prezydenckich oraz 12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski, w którym udział weźmie aż 18 tysięcy biegaczy. To oznacza poważne utrudnienia w ruchu. Pojawią sie one także w pobliżu 33 lokali wyborczych znajdujących się na trasie biegu.

18 tysięcy biegaczy na ulicach Krakowa i II tura wyborów prezydenckich tego samego dnia. W niedzielę 11 października, w czasie 12. PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego, kierowcy i wyborcy muszą liczyć się z utrudnieniami w dojeździe do części lokali wyborczych.

Zamknięte ulice i utrudniony dojazd do lokali wyborczych

Władze miasta informują, że w czasie półmaratonu wiele ulic zostanie czasowo zamkniętych. Utrudnienia rozpoczną się już od godziny 9:00, a kolejne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Największe problemy mogą napotkać osoby planujące dojazd samochodem do lokali wyborczych znajdujących się na trasie biegu.

Same utrudnienia w dostępie do lokali wyborczych mogą dotyczyć według naszych analiz 33 lokali. Na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przekazaliśmy szczegółową listę, których komisji ta sytuacja dotyczy, z godzinami szacowanych możliwych utrudnień, ponieważ kolejne odcinki trasy będą otwierane w zależności od przebiegnięcia ostatniego zawodnika – wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Największe utrudnienia przewidywane są w godzinach od 10:00 do 13:40. W tym czasie dojazd do niektórych lokali wyborczych może być niemożliwy lub znacznie utrudniony.

Wśród nich znajdują się m.in.:

XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 (godz. ok. 10:09–11:35)

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. św. Marka 34 (godz. ok. 10:05–11:23)

I Liceum Ogólnokształcące, Plac Na Groblach 9 (godz. ok. 10:15–11:35)

Szkoła Podstawowa nr 38, ul. płk. Francesco Nullo 23 (godz. ok. 10:00–13:32)

Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5 (godz. ok. 10:00–13:40)

Urząd Miasta Krakowa, ul. Zabłocie 22 (godz. ok. 10:49–13:22)

Pełna lista komisji i godzin utrudnień dostępna jest na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Jak dostać się do lokalu wyborczego?

Organizatorzy biegu oraz władze miasta podkreślają, że pieszo do każdego z lokali będzie można dotrzeć przez cały czas trwania półmaratonu. Jedynie w momencie przebiegania zawodników przez dany odcinek przejście może być na krótko wstrzymane.

Kierowcy powinni jednak liczyć się z koniecznością zaplanowania innej trasy lub wcześniejszego przybycia do lokalu.

Utrudnienia – co warto wiedzieć?

Ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte od godz. 9:00, a kolejne odcinki otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Największe utrudnienia przewidywane są w godzinach 10:00–13:40.

Warto wcześniej sprawdzić, czy nasz lokal wyborczy znajduje się na trasie półmaratonu i odpowiednio zaplanować swoją drogę do urny.