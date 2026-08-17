Od dzisiaj kolejny remont w Krakowie. Tramwaje tędy nie przejadą, utrudnienia również dla kierowców

RMF24

Dziś, 17 sierpnia, rozpoczęły się prace przy torowisku na ul. Limanowskiego w krakowskim Podgórzu. To oznacza poważne zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców. Wstrzymano ruch tramwajów między ul. Na Zjeździe a estakadą na ul. Wielickiej, a na trasie pojawiła się komunikacja zastępcza.

Mieszkańcy Krakowa muszą uzbroić się w jeszcze więcej cierpliwości. W mieście ruszył bowiem kolejny remont.

W poniedziałek (17 sierpnia) rozpoczęły się prace przy torowisku na ul. Limanowskiego w Podgórzu. W związku z tym wstrzymano ruch tramwajów między ul. Na Zjeździe a estakadą na ul. Wielickiej i uruchomiono komunikację zastępczą.

Zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej

Remont torowiska to nie tylko kłopot dla pasażerów tramwajów. Wyłączony został jeden pas ruchu w stronę centrum, czyli w kierunku Placu Bohaterów Getta. Kierowcy muszą korzystać z innych tras, które wyznaczono sąsiednimi ulicami.

Zmiany objęły także kursowanie komunikacji miejskiej w Krakowie. Dotyczą one linii tramwajowych nr 3, 10, 14, 18, 20, 69, 74, 75 i 76, a także nocnej linii autobusowej nr 669.

W zamian uruchomiono dwie zastępcze linie tramwajowe nr 70 i 73 oraz zastępczą linię autobusową nr 703.

Wszystkie szczegóły zmian można znaleźć na stronie ztp.krakow.pl.

Fot. krakow.pl

Kiedy koniec utrudnień?

Według zapowiedzi wykonawcy, prace na ul. Limanowskiego potrwają planowo do końca sierpnia. Do tego czasu mieszkańcy Podgórza i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą uzbroić się w cierpliwość.