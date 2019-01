Obiekt im. Paula Ausserleitnera w austriackim Bischofshofen to ostatni przystanek narciarzy rywalizujących w Turnieju Czterech Skoczni. W sobotę odbędą się na nim kwalifikacje, a w niedzielę czwarty konkurs prestiżowych zawodów.

Ogromne szanse na wygraną ma Ryoyu Kobayashi / CHRISTIAN BRUNA / PAP

W dwóch ostatnich sezonach Bischofshofen było szczęśliwe dla Kamila Stocha. Tutaj przypieczętował on triumf w imprezie, a przed rokiem cieszył się także z historycznego osiągnięcia, gdyż jako drugi w historii zwyciężył we wszystkich konkursach TCS. Teraz pozostaje mu praktycznie tylko walka o miejsce na podium. Po trzech czwartych turnieju jest czwarty, a do trzeciego Norwega Andreasa Stjernena traci 15,3 pkt. Z kolei od drugiego w klasyfikacji Niemca Markusa Eisenbichlera dzieli go 19,5 pkt.

Zdecydowanym liderem i wielkim faworytem pozostaje Ryoyu Kobayashi. Japończyk był najlepszy w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen oraz Innsbrucku i wypracował sobie 45,5-punktową przewagę nad kolejnym zawodnikiem. Może zostać trzecim - po Niemcu Svenie Hannawaldze i Stochu - skoczkiem, który wygra wszystkie cztery konkursy jednej edycji.



"Skacze niesamowicie, jakby w swojej lidze i jest zdecydowanie poza zasięgiem rywali. Wygraną w całej imprezie zabierze mu tylko katastrofa. Pytanie, czy Japończyk zdoła wygrać również w czwartym z konkursów Vierschanzentournee. On powinien dać radę, zatrzymać może go chyba tylko pogoda" - zastanawiał się na Facebooku Adam Małysz, triumfator TCS z 2001 roku, a obecnie dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej.



Nieudany występ w Innsbrucku sprawił, że szanse na wysokie lokaty w TCS stracili Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Ten pierwszy jest obecnie siódmy, a drugi z nich zajmuje 21. miejsce.



Oprócz wspomnianej trójki Polaków, w kwalifikacjach zaprezentują się Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny.



Sobotni program zakłada, że oficjalny trening odbędzie się o godz. 15, a dwie godziny później ruszą kwalifikacje, które wyłonią 50 uczestników i 25 par pierwszej serii niedzielnej rywalizacji.

