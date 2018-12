Piotr Żyła na podium konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Polak zajął drugie miejsce. Zwyciężył Norweg Johann Andre Forfang.

na zdj. Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Na trzecim miejscu uplasował się Japończyk Ryoyu Kobayashi i utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.



Pozostali reprezentanci Polski zajęli dalsze lokaty: 20. był Dawid Kubacki, 21. - Stefan Hula, a Maciej Kot i Jakub Wolny nie awansowali do drugiej serii.



Żyła po raz szósty w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Jedyne zwycięstwo odniósł 17 marca 2013 roku w Oslo-Holmenkollen.



31-letniemu skoczkowi z Wisły udało się przełamać złą passę biało-czerwonych w Niżnym Tagile. W tym mieście na Uralu nie odnosili sukcesów, a 14 grudnia 2014 roku po raz ostatni w Pucharze Świata żaden z nich nie zajął miejsca w najlepszej trzydziestce.



Żyła przyjechał do Rosji w świetnej formie. W piątek wygrał kwalifikacje, a w pierwszej serii konkursowej potwierdził klasę, uzyskując 133 metry. Przegrywał tylko z Kobayashim, a tuż za nim plasował się Forfang. Nadzieje gospodarzy rozbudził weteran Dmitrij Wasiljew, ale zepsuł drugi skok i ostatecznie spadł na 17. lokatę.



O kolejności na podium miały decydować drugie próby skaczących jeden po drugim Forfanga, Żyły i Kobayashiego. Wszyscy uzyskali podobne odległości: Norweg - 129, Polak - 131, a Japończyk - 130 m. Rozstrzygały punkty kompensacyjne za wiatr, które faworyzowały Forfanga, skaczącego w najgorszych warunkach.



Stoch pogrzebał szanse na dobry wynik w pierwszej serii, po której zajmował dopiero 14. miejsce. W drugiej wypadł lepiej, przesuwając się na siódmą pozycję i w rozmowie z reporterem TVP był umiarkowanie zadowolony ze startu.



Adekwatne miejsce do roboty, jaką zrobiłem. Nie skacze mi się tutaj wybitnie dobrze. Nie znalazłem sposobu na tę skocznię, ale pojedyncze skoki były dosyć dobre. Wiatr raczej nie pomagał. Ze skoków jestem w miarę zadowolony. Cieszę się, że Piotrek jest na początku sezonu w tak dobrej dyspozycji - powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.



Radości nie krył Adam Małysz.



No i pięknie, mamy kolejne podium! Tym razem Piotrek Żyła, który świetnie czuje się na skoczni w Niżnym Tagile. Brawo! Kamil Stoch też po swojemu - choć nie lubi tego obiektu, w drugim skoku zapewnia sobie spory awans. Znów oglądaliśmy ciekawy konkurs. Mam nadzieję, że jutro będzie podobnie, a biało-czerwoni również będą liczyć się w walce o najwyższe lokaty - napisał na Facebooku słynny polski skoczek, a obecnie dyrektor sportowy w Polskim Związku Narciarskim.



Zwycięzca konkursu, 24-letni Forfang, jest złotym medalistą olimpijskim w drużynie i srebrnym ze skoczni normalnej w Pjongczangu. W Pucharze Świata nie odnosił jednak wielu sukcesów. W sobotę zanotował dopiero trzeci triumf.



Drugi konkurs w Niżnym Tagile rozpocznie się w niedzielę o godz. 16. Poprzedzą go kwalifikacje.



Wyniki:



1. Johann Andre Forfang (Norwegia) 264,4 (135,5/129,0)

2. Piotr Żyła (Polska) 264,2 (133,0/131,0)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 262,0 (134,0/130,0)

4. Stephan Leyhe (Niemcy) 252,9 (129,5/134,0)

5. Stefan Kraft (Austria) 250,4 (132,0/131,5)

6. Robert Johansson (Norwegia) 244,6 (126,0/130,5)

7. Kamil Stoch (Polska) 244,2 (123,5/129,0)

8. Timi Zajc (Słowenia) 235,7 (131,0/123,5)

9. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 234,4 (135,0/120,0)

10. Karl Geiger (Niemcy) 233,9 (121,5/128,5)

...20. Dawid Kubacki (Polska) 223,2 (126,0/122,0)

21. Stefan Hula (Polska) 220,5 (125,5/120,0)

36. Maciej Kot (Polska) 102,5 (121,0)

47. Jakub Wolny (Polska) 90,7 (114,0)



Klasyfikacja generalna PŚ (po 4 z 28 zawodów):



1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 320 pkt

2. Kamil Stoch (Polska) 226

3. Piotr Żyła (Polska) 225

4. Stephan Leyhe (Niemcy) 185

5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 175

6. Andreas Wellinger (Niemcy) 153

7. Timi Zajc (Słowenia) 137

8. Karl Geiger (Niemcy) 132

9. Jewgienij Klimow (Rosja) 129

10. Robert Johansson (Norwegia) 123

...13. Dawid Kubacki (Polska) 65

17. Jakub Wolny (Polska) 52

29. Stefan Hula (Polska) 21

47. Maciej Kot (Polska) 2



Czołówka Pucharu Narodów:



1. Niemcy 985 pkt

2. Polska 941

3. Japonia 625

4. Austria 497

5. Słowenia 451

6. Norwegia 363

(m)