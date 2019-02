Broniąca tytułu Kamila Żuk zdobyła srebrny medal w sprincie na 7,5 km w biathlonowych mistrzostwach świata juniorów w słowackim Osrblie. Złoto wywalczyła Ukrainka Jekaterina Bech.

Bech była tego dnia bezbłędna na strzelnicy. Żuk zaliczyła dwa pudła, a na mecie straciła do Ukrainki 12,1 s. Na najniższym stopniu podium stanęła Niemka Hanna Kebinger, która była gorsza od triumfatorki o 14 s.



Pozostałe Polki startujące w sobotnim sprincie uplasowały się poza czołową "20".



Żuk w ubiegłorocznych MŚJ w estońskim Otepaeae zdobyła dwa złote medale i jeden srebrny.



Jej sobotni sukces to pierwszy krążek biało-czerwonych podczas imprezy na Słowacji, która potrwa do niedzieli.