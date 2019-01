Brytyjska Izba Gmin zagłosuje dziś nad poprawkami do ustawy regulującej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przed dwoma tygodniami ustawa została odrzucona w paramencie miażdżącą większością 230 głosów

Brytyjska Izba Gmin zagłosuje we wtorek nad poprawkami do ustawy regulującej warunki Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej / ANDY RAIN / PAP/EPA

Dzisiejsze głosowanie jest niezwykle istotnie. W zależności od decyzji deputowanych rząd może utracić kontrole nad Brexitem lub otrzymać tzw. ostatnią deskę ratunku. Byłaby nią zgoda Izby Gmin na przestawienie Brukseli alternatywnego rozwiązania dla Irlandii Północnej - która, według zawartego kompromisu - pozostanie bezterminowo w Unii Europejskiej w przypadku wyjścia ze Wspólnoty bez porozumienia. Premier Theresa May zaapelowała do konserwatywnych posłów by poparli tę poprawkę. Nie zdradziła jednak na czym polegać miałaby alternatywa dla Ulsteru.



Kot w worku?

Jak zauważają komentatorzy, premier prosi tym samym posłów, o zagłosowanie na kota w worku. Możliwe, że Izba Gmin zdecyduje również o odroczeniu daty wyjścia z Unii Europejskiej przynajmniej do grudnia tego roku. Otwarłoby to drogę kilku innym scenariuszom ws. Brexitu.Jedna z poprawek mówi o wykluczeniu twardego Brexitu - czyli chaotycznego wyjścia z Unii 29 marca - bez zawarcia jakichkolwiek umów. Należy podkreślić, ze na wdrożenie poprawek przyjętych dziś w parlamencie, zgodę musi wyrazić 27 pozostałych państw Unii Europejskiej. To to do nich, a nie do Londynu, należeć będzie ostatnie słowo.

