Republikański senator wielokrotnie też wracał do tematu imigracji, twierdząc, że obecna polityka - którą nazwał mianem "otwartych granic Kamali Harris" - pozwala na swobodny przemyt narkotyków, obciąża system opieki zdrowotnej, oświaty i zwiększa przestępczość. Nie powtórzył jednak promowanych przez siebie nieprawdziwych historii o imigrantach jedzących zwierzęta domowe w Springfield w stanie Ohio, ani nie chciał odpowiedzieć wprost na pytanie o obiecywane przez Trumpa "masowe deportacje".

Nawiązał do tego jednak Walz, który wspomniał też o storpedowanym przez Donalda Trumpa ponadpartyjnym projekcie ustawy zaostrzającej restrykcje na granicy.

Mieliśmy najsprawiedliwszy i najsurowszy projekt ustawy o imigracji, jaki widział ten kraj (...) Ale tak się to kończy, kiedy nie chcesz rozwiązać problemu, tylko chcesz demonizować imigrantów. A senator Vance mówi, że chce "tworzyć historie", by zwrócić uwagę na problem - powiedział Walz. To oczernia dużą liczbę ludzi, którzy są tu legalnie w Springfield. Republikański gubernator Ohio powiedział, że to nieprawda (jedzenie zwierząt domowych - przyp. red.). Nie róbcie tego. To ma swoje konsekwencje - zaznaczył.

Vance obiecał, ze uzna wynik wyborów

Większy kontrast między kandydatami widoczny był podczas dyskusji o zagrożeniach dla amerykańskiej demokracji. Walz ostrzegał, że Trump już teraz przygotowuje grunt, by po raz kolejny kontestować wyniki wyborów. Oskarżał też Vance'a o "rewizję historii" i bagatelizowanie powagi szturmu sympatyków Trumpa na Kapitol 6 stycznia 2021 r. Zapytał też bezpośrednio swojego rywala, czy Trump wciąż uważa, że wygrał wybory 2020 r.

Vance - który w przeszłości mówił, że nie certyfikowałby wyników tamtych wyborów - nie odpowiedział na to pytanie. Obiecał jednak, że jeśli Walz i Kamala Harris wygrają wybory, on sam uzna ich wynik i będzie się za nich modlił.

Kamala Harris zajmowała się cenzurą na skalę przemysłową. Robiła to podczas pandemii Covid-19. Robiła to w związku z wieloma innymi problemami, i to, moim zdaniem, jest o wiele większym zagrożeniem dla demokracji niż to, co powiedział Donald Trump, gdy mówił, że protestujący powinni pokojowo protestować 6 stycznia - powiedział Vance. Oskarżał obecną administrację o chęć cenzurowania użytkowników mediów społecznościowych.

Ostatnia debata przed wyborami?

Zgodnie z wynikami sondażu telewizji CNN, przeprowadzonego wśród respondentów, którzy oglądali debatę senatora z Ohio i gubernatora Minnesoty, 51 proc. wskazało jako zwycięzcę Vance'a, zaś 49 proc. - Walza.

Jeszcze przed debatą, ci sami ankietowani w większości spodziewali się, że trochę lepiej wypadnie kandydat Demokratów - 54:45 proc.

Jednocześnie w przeprowadzonym przez stację badaniu fokusowym wśród siedmiu niezdecydowanych wyborców w Michigan - jednym z kluczowych dla wyników wyborów stanów - tylko jedna osoba stwierdziła, że debata wpłynęła na jego decyzję; zadeklarował, że zagłosuje na demokratów.

Swoje badanie opublikowała też telewizja CBS, która zorganizowała wtorkowy pojedynek. Wynik sondażu był bardzo podobny do tego z CNN: 43 proc. wskazało na zwycięstwo Vance'a, zaś 42 proc. - na Walza.

Wtorkowa debata była prawdopodobnie ostatnim telewizyjnym pojedynkiem kandydatów przed listopadowymi wyborami. Choć Kamala Harris nalegała w ostatnich tygodniach na zorganizowanie kolejnego starcia z Trumpem, kandydat Republikanów konsekwentnie dotąd odmawiał. Choć dzień wyborczy wypada 5 listopada, to głosowanie - korespondencyjne lub osobiste - rozpoczęło się już w 20 stanach.