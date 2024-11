06:34

Wyniki wyborów prezydenckich w USA (stan na godz. 6:11 czasu polskiego) / Adam Ziemienowicz / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 06:30 Fakty i Fakty sportowe

06:28

Agencja Associated Press poinformowała, że w głosowaniu powszechnym Kamala Harris zdobyła 47,5 proc. głosów, a Donald Trump - 51,1 proc. (stan na godz. 6:30 czasu polskiego).

/ RMF FM

06:22

Edison Research: w Wisconsin, kolejnym z kluczowym dla wyborów prezydenckich stanie, po przeliczeniu ok. 80 proc. głosów Donald Trump prowadzi w stosunku 51-47,3 proc.

06:18

W Michigan, jednym z kluczowych dla wyborów prezydenckich stanów, po podliczeniu ok. 50 proc. głosów Donald Trump prowadzi w stosunku 52-46,2 proc. - podała sondażownia Edison Research.

06:14

Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Karolinie Północnej, zdobywając 16 głosów elektorskich - ogłosiła agencja agencja Associated Press w oparciu o dotychczasowe wyniki. Jest to pierwszy z kluczowych "wahających się" stanów, gdzie wyłoniony został zwycięzca.

Po przeliczeniu 88 proc. głosów Donald Trump prowadzi z Kamalą Harris w Karolinie Północnej przewagą 2,9 punktów procentowych i - jak twierdzi AP - kandydatka demokratów nie ma już szans go doścignąć.

Oznacza to, że Trump znacznie przybliżył się do zwycięstwa i ma już zapewnione 230 głosów elektorskich wobec 192 głosów dla Harris (AP zgodnie z przewidywaniami uznała ją zwyciężczynią w Nowym Meksyku i Oregonie).

Zwycięstwo Trumpa kontynuuje passę republikanów w tym stanie, gdzie kandydat demokratów na prezydenta wygrał tylko raz w ciągu niemal 50 lat (był nim Barack Obama w 2008 r.). Trump wygrywa również w innych kluczowych stanach - Georgii o 2,7 p.p., Pensylwanii o 3,6 p.p., Michigan o 4,4 p.p., Wisconsin o 2,9 p.p., a w Arizonie o 0,4 p.p.

Model prognostyczny "New York Times" szacuje szansę zwycięstwa byłego prezydenta na 89 proc.

Republikanie praktycznie zapewnili sobie też większość w Senacie po tym, jak odebrali demokratom co najmniej dwa mandaty - w Ohio i Wirginii Zachodniej. Rywalizacja o Izbę Reprezentantów wciąż jest nierozstrzygnięta.

06:09

Sondażownia Edison Research podała o godz. 6:00, że Donald Trump może liczyć na 230 głosów elektorskich, a Kamala Harris - na 169; do zwycięstwa potrzebnych jest 270.

06:05

Donald Trump wygrał w hrabstwie Butler w Pensylwanii, gdzie w lipcu został postrzelony w ucho przez zamachowca - podała stacja NBC News. Po przeliczeniu prawie wszystkich głosów jego przewaga wyniosła tam 32 punkty procentowe, podobnie jak w 2020 roku.

W lipcu w hrabstwie Butler, około 50 km od Pittsburgha, były prezydent został postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego. Zginęły dwie osoby - jeden z sympatyków Trumpa i zamachowiec, a kolejne dwie zostały poważnie ranne.

06:00

Sondażownia Edison Research prognozuje, że Kamala Harris wygra na Hawajach (do zdobycia są tam 4 głosy elektorskie).

05:52

Sondażownia Edison Research podała, że w Pensylwanii, jednym z kluczowych dla wyborów stanie, po spłynięciu ok. 80 proc. głosów Donald Trump prowadzi w stosunku 51,2-47,8.

05:49

Wiele wskazuje na to, że Partia Republikańska zdobędzie większość w Senacie Stanów Zjednoczonych.

05:44

Amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski relacjonował o godz. 5:30, że wrócił ze sztabu Kamali Harris w Waszyngtonie. Jak stwierdził, "jest tam coraz mniej entuzjazmu".

Na Uniwersytecie Howarda jest kilka tysięcy osób, ale widziałem tez już zrezygnowane osoby opuszczające teren - mówił.

05:40

Telewizja NBC News prognozuje, że Kamala Harris wygra w stanie Wirginia (do zdobycia jest tam 13 głosów elektorskich).

05:37

Agencja Associated Press prognozuje, że Kamala Harris wygra w stanie New Mexico (do zdobycia jest tam 5 głosów elektorskich). Podobnego zdania jest telewizja Fox News.

05:34

O godz. 5:00 czasu polskiego zakończyło się głosowanie w trzech stanach Zachodniego Wybrzeża USA - Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie, a także pobliskim Idaho. O godz. 6:00 głosowanie zakończy się w dwóch pozostałych stanach - Alasce i Hawajach.

Agencja Associated Press poinformowała, że Kamala Harris jest zwycięstwa w swojej rodzimej Kalifornii i Waszyngtonie, a Donald Trump - w Idaho. Po tych rozstrzygnięciach kandydat republikanów ma 214 głosów elektorskich, a kandydatka demokratów - 179. Oznacza to, że Donaldowi Trumpowi do wygranej brakuje 54 głosów.

Choć nie rozstrzygnęły się jeszcze wyścigi wyborcze w żadnym z siedmiu kluczowych stanów, według "New York Timesa" Donald Trump jest faworytem we wszystkich z nich. W Georgii prowadzi stosunkiem 51-48 (spłynęło 89 proc. spodziewanych głosów), w Karolinie Północnej - 50,7-49,9 (86 proc.), w Pensylwanii - 51,1-47,9 (76 proc.), w Wisconsin - 50,3-48,1 (63 proc.), a w Arizonie - 49,6-49,5 (51 proc.).

Kamala Harris prowadzi jedynie w Michigan 50,2-48, ale tam nie podliczono jedynie 33 proc. głosów. Głosy z Nevady nie zaczęły jeszcze spływać.

05:32

Wśród zagranicznych gości śledzących wyniki wyborów w USA w rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie jest prawicowy brytyjski polityk Nigel Farage oraz syn byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, Eduardo.