Bezpieczeństwo Polski będzie zależało od tego, jak Polska będzie prowadziła politykę zagraniczną i jak polski rząd będzie obsługiwał polskie interesy w relacjach z Waszyngtonem. Jeśli chodzi o politykę Donalda Trumpa, to stanowisko prezydenta (Dudy - przyp. red.) i relacje, które przez tyle lat budował z prezydentem Trumpem i jego otoczeniem - można przyjąć, że do końca prezydentury Andrzeja Dudy te relacje będą dobre. To, w jaki sposób Polska i Europa te relacja poukłada, to będzie natomiast wielki test - powiedział gość Piotra Salaka.

Nie rozumiem, dlaczego Europa skupia się na swoich lękach, wykreowanych zresztą przez własne elity, zamiast na tym, w jaki sposób stanowisko prezydenta wybranego przez największe imperium w tej części świata poukładać - dodał.