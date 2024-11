Scenariusz, że po objęciu władzy w Białym Domu Donald Trump wstrzyma finansowanie Ukrainy w walce z Rosją, jest mało możliwy - oceniał w internetowym Radiu RMF24 gen. Bogusław Pacek. Zdaniem szefa Muzeum Wojska Polskiego dużo bardziej prawdopodobne jest, że Waszyngton będzie pomagać Kijowowi, ale za ukraińskie pieniądze.

USA porzucą Ukrainę z dnia na dzień?

Donald Trump jest przede wszystkim biznesmenem, człowiekiem, który wie, jak zarabiać pieniądze, a nie tylko jak je wydawać. W związku z powyższym spodziewam się, że strategia amerykańska nie pozwoli na porzucenie Ukrainy z dnia na dzień, natomiast może wymusić na Ukrainie taką sytuację, która będzie trudna do zaakceptowania - ocenił na antenie internetowego Radia RMF24 gen. Bogusław Pacek. Nie ma co ukrywać, że Ukraińcy nie mają jakichś zasobów, z których mogliby teraz płacić, chyba że w grę będą wchodziły długoterminowe kredyty już po zakończeniu wojny - dodał.

Marcin Jędrych dopytywał swojego gościa o zapowiedź Donalda Trumpa. W trakcie kampanii twierdził on, że zakończy konflikt między Rosją a Ukrainą w jeden dzień. To jest kampania wyborcza i w czasie kampanii wyborczych stosuje się różnego typu skróty myślowe, używa różnych haseł - ocenił gen. Pacek.

Koniec wojny w jeden dzień?

Donald Trump jest znany z mocnych określeń, radykalnego wypowiadania się, postępowania. Więc nie sądzę, żeby nawet w momencie, kiedy wypowiadał te słowa, miał na myśli dokładnie jeden dzień - ocenił szef Muzeum Wojska Polskiego. Natomiast sytuacja z drugiej strony dojrzała do tego, żeby kończyć wojnę w Ukrainie. Wiedzą o tym i Ukraińcy, i Rosjanie. Wszystko zależy od tego, na jakich prawach i na jakich zasadach. Bo i Zachód, jeżeli chodzi o państwa europejskie i Stany Zjednoczone, to wyraźnie widać, że osłabła wola tego spontanicznego wspierania Ukrainy, która tak bardzo była widoczna w 2022 roku - stwierdził.

Kto pomoże Ukrainie?

Dopytywany o to, czy teraz to na Europie spocznie główny ciężar pomocy Ukrainie, gen. Pacek przyznał, że jego zdaniem takie może być oczekiwanie Stanów Zjednoczonych. Nawet nie zdziwię się, jeżeli ono będzie bardzo wyraźnie sformułowane i wypowiedziane przez prezydenta Trumpa. O tym wspominał już wcześniej i szczerze mówiąc Europa w taki sposób się zachowywała. To Unia Europejska pomagała bardziej finansowo i gdybyśmy wszystko razem zliczyli globalnie - pomoc militarną, pomoc gospodarczą - pomagała bardziej niż Stany Zjednoczone - zauważył nasz gość.

Gen. Pacek podkreślał jednak, że to nie Europa narzucała tempo pomocy, raczej podążała za kierunkiem wskazanym przez Stany Zjednoczone. I moja obawa dotyczy czegoś dokładnie odwrotnego. Ja się obawiam, że ten spontaniczny wcześniej, później już bardzo rozsądkowy prąd pomocy dla Ukrainy prezentowany przez Europę może mieć dużo mniejszy wymiar, jeżeli Stany Zjednoczone jednak pokażą, że wsparcie, jeżeli nawet będzie, to będzie znacznie mniejsze - przyznał nasz gość.